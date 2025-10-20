ನಿಮ್ಮ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಸುಪ್ರಿಂ! ಕುರ್ಚಿ ಕದನದ ನಡುವೆ ಸಿದ್ದುಗೆ ಹೈ ಅಭಯ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ, ನವೆಂಬರ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಚರ್ಚೆ ನಡುವೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಭಯ ನೀಡಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಸುಪ್ರೀಂ ನಿಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ‌ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದು ಕೊಂಡರು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಹಮತವಿದೆ ಎಂದು ಕೈಕಮಾಂಡ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಭಯ ನೀಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಥವಾ ಗುಜರಾತ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ರೀ ಶಫಲ್ ಗೆ ಸಿದ್ದು ಕೈ ಹಾಕುವ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ‌ಎ‌ನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 20, 2025, 08:27 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು : ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆಯ ಗುದ್ದಾಟ ತೆರೆಮರೆ ಹಿಂದೆ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನವರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಎಂಬಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಅಭಯ  ನೀಡಿದೆ. ಆಡಳಿತವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಚುರುಕುಗೊಳಿ ಸುವಂತೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಿಎಂಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಧಮಕಾ ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಅಂತಿಮ ಎಂದಿರೋ ಕೈ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಡಳಿತಕ್ಕೆ ವೇಗ ಮುಟ್ಟಿಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.ನೀವು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡರು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅಡ್ಡಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸ್ವತಂತ್ರರು ಹಾಗೂ ಸಶಕ್ತರು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಕೆಲವು ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಇಮೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅಗುತ್ತಿದೆ ಅದು ನಿರಂತರ ವಾಗಿ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರಿಷ್ಟರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ‌ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:2026 ರಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಪ್ರವಾಹ, ಈ ಸ್ಥಳದಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ವಿನಾಶ ಪ್ರಾರಂಭ..! ಬಾಬಾ ಭಂಗಾ ಆಘಾತಕಾರಿ ಭವಿಷ್ಯ

ಇನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಹಮತವಿದೆ ಎಂದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಿದೆ. ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಪಕ್ಷದ ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ವೇಗ ನೀಡಿ.ಇನ್ನು ಮುಂಬರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ ನೇತೃತ್ವ ಇರಲಿದೆ ಎಂದಿ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ನವಂಬರ್ ಕ್ರಾಂತಿಯೇ ಸುಳ್ಳು ಎಂಬಯದನ್ನ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ.ಇನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಪಿತೂರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡಿ.ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನ್ನಣೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ‌ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುವುದು ಪರೋಕ್ಷ ವಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತಿದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ದೊಡ್ಡ ಅಭಯ ನೀಡಿದೆ.ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ದರೆ ನವಂಬರ್ ಕ್ರಾಂತಿಯೋ,ಅಥವಾ  ಶಾಂತಿಯೋ ಎಂಬುದು ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

