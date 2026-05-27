Siddaramaiah Resignation News: ಎಷ್ಟೋ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಹಿಂಪಡೆದಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದವರು ಕೆಲವರು ʼಹಾಲಿʼಯಾಗಿ ಬಂದರೆ, ಕೆಲವರು ʼಮಾಜಿʼ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ
Karnataka CM Resign News: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜೀನಾಮೆ (Siddaramaiah Resignation) ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬದಲಾವಣೆ (Karnataka CM Change) ಕುರಿತಂತೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ (BJP MLC CT Ravi), ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡೋದು ಸೂಕ್ತ, ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಕಪ್-ಲಿಪ್ ಮಧ್ಯೆಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರು ಆಗಬಹುದು ಎಂಬ ಅಚರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜೀನಾಮೆ (Siddaramaiah Resign) ಸಾಧ್ಯತೆ ವರದಿಗಳ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ, ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಕಪ್-ಲಿಪ್ ಮಧ್ಯೆಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಆಗಬಹುದು. ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದವ್ರು ಕೆಲವರು ʼಹಾಲಿʼಯಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ʼಮಾಜಿʼ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಹಿಂಪಡೆದಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಹುಮತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಜನರ ಅಪೇಕ್ಷೆ, ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ ಎನ್ನುವುದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ (Karnataka cm latest news) ಮುಂದೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ? ಯಾವ ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಆಗುತ್ತೆ? ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಈಗಲೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದು ಆತುರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದಲಿತ ಸಿಎಂ ಕೂಗು!
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಿಎಂ ಕೂಗಿನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಮೂಗಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸವರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಲಿತ ಸಿಎಂ ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.. ಆದರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರಲ್ಲದೆ, ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರೂ ಸಹ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಮಾಜಿ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರೂ ಸಹ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಸುಮ್ನೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ.. ಆದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡೋದು ಲಾಭವೇ?
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಲಾಭವೇ ಎಂದು ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ, ಇದನ್ನು ಈಗಲೇ ಹೇಳೋದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ? ಮುಂದೆ ಸಿಎಂ ಆಗುವವರು ಹೇಗೆ ಆಡಳಿತ ನಡಿಸ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
60% ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರ:
ಈಗಿರುವ 60% ಅನ್ನು 80%ಗೆ ಏರಿಸಿದರೆ ಜನ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗುವವರಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಲಿ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡುವುದು ಬೇಡ, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 60% ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು.