Karnataka CM Change: ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ? ಅವರ ಮುಂದಿರುವ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲೇನು?
Karnataka CM Change: ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬರೀ ಅಧಿಕಾರವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ರೋಚಕ ಇತಿಹಾಸ. ವಿಧಾನಸೌಧದ 3ನೇ ಮಹಡಿಯ ಆ ಗದ್ದುಗೆ ಏರೋದಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಕಸರತ್ತುಗಳು ಒಂದೆರಡಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಡುವಿನ 'ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ' ಸೂತ್ರದಂತೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ಸಿದ್ದು ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಂದಿನ ಸಿಎಂ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿಎಲ್ಪಿ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಬೇಕಿದೆ.
ಕರುನಾಡಿನ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಗದ್ದುಗೆ ಏರಲು ಕನಕಪುರದ ಬಂಡೆ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಭರ್ಜರಿ ತಯಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಹೊಸ ಸಿಎಂ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ತಲೆನೋವು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅದುವೇ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಖಾತೆ.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗಾಗಿ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಬಿಎಂಪಿಯನ್ನು ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಡಿದ ಡಿಕೆಶಿ:
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (ಬಿಬಿಎಂಪಿ) ಅನ್ನು ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಡಿರುವ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಯೋಜನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಈ ಹಿಂದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಸ್ತುವಾರಿ ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರಾ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್.? ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವೂ ಇದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳ ಕನಸ್ಸು ಹೊಂದಿರುವ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ತಮ್ಮ ಬಳಿಯೇ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಖಾತೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾರಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮೂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಜಿಬಿಎ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ನೀಡಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರೆ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ ಸಹ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ, ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು ಡಿಕೆಶಿ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಮುಂದಾದರೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪೈಪೋಟಿ ಇರಲಿದೆ.
ಯಾರ ಪಾಲಾಗುತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ..?
ಆಗಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಜಿಬಿಎ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಿದ್ದು, ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬೇರೆಯವರಗೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೈಪೋಟಿ ಇದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರೇಸ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಬೆಂಗಳೂರು ಶಾಸಕರು.!
* ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ - ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜಕೀಯದ ಚಾಣಕ್ಯ, ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಕೆಶಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇವರಿಗೆ ಒಲಿಯುತ್ತಾ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಖಾತೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಖಾತೆಗಾಗಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಭವ, ಕ್ಲೀನ್ ಇಮೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಹೆಸರು ಸಹ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದರೆ ಐಟಿ-ಬಿಟಿ ವಲಯ ಮತ್ತು ಯುವ ಜನತೆಯನ್ನ ಸೆಳೆಯಲು ಸೂಕ್ತ ಎಂಬುದು ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ.
ಇವರಲ್ಲದೆ, ಕೆ.ಜೆ. ಜಾರ್ಜ್, ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಹಾಗೂ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರ ಹೆಸರುಗಳು. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ? ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಸಿಎಲ್ಪಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನೇ ಸಿಎಲ್ಪಿ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ಮುಂದಿರುವ ಮೊದಲ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲೇ ʼಜಿಬಿಎ ಎಲೆಕ್ಷನ್ʼ ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಒಲಿಯಲಿದೆ ಈ ಭಾಗ್ಯ ಎಂದು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.