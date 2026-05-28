CM Breakfast Meeting Update: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಅತ್ತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇಂದು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮಧ್ಯೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಮುಂಬೈ ತೆರಳಿರುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಇದೀಗ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಸಭೆ ಹಮ್ನಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೂ ಮೊದಲೇ, ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಕಾವೇರಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಂಪುಟದ ಎಲ್ಲಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕುತೂಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್!
ಹಲವು ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಕಾವೇರಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ಸಚಿವರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಉಪಾಹಾರ ಕೂಟ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕೀಯದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದು ವಿದಾಯ ಭಾಷಣ
ಸಂಪುಟದ ಎಲ್ಲಾ ಸಚಿವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಕಾವೇರಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದಾಯ ಸಭೆಯೂ ಆಗಲಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ವಿದಾಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಉಪಹಾರ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು ಭಾಗಿ
1.ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್
2.ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್
3.ಎಂಸಿ ಸುಧಾಕರ್
4.ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್
5.ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ
6.SS ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ
7.ಕೆಜೆ ಜಾರ್ಜ್
8.ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್
9.ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ
10.ಚೆಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ
11.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್
12.ದರ್ಶಾನಪುರ
13.ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ
14.ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೋಳಿ
15.ಮಹದೇವಪ್ಪ
16.ಮಂಕಾಳ್ ವೈದ್ಯ
17.ತಿಮ್ಮಾಪುರ್
18.ಶರಣು ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್
19.ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ
20.ಮುನಿಯಪ್ಪ
21.ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್
22.ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ
23.ಬೋಸರಾಜು
24.ಪರಮೇಶ್ವರ್
25.ಡಿಕೆಶಿವಕುಮಾರ್
26. ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಕೊನೆಗೂ ಸಿಎಂ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಕುರ್ಚಿ ಕದನಕ್ಕೆ ಇಂದು ಇತಿಶ್ರೀ ಹಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸಭೆ ಸಿಎಂ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯ ಬಯಲಾಗಲಿದೆ.