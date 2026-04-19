ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಿಲ್ ಹಿಂದೆ ಕಮಲ ಕುತಂತ್ರ  : ಕೈ ಪಡೆ ಆರೋಪ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಧೇಯಕ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಯ್ತು. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಸಹಕಾರ ನೀಡದೇ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಹಿಳಾ ವಿರೋಧಿ, ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ರೀತಿ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಕಿರಿ ಕಾರುತ್ತಿದ್ರೆ, ಇತ್ತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುವಿಗಡಣೆಗಿ ಬಿಲ್ ತರಲು ಹೊರಟಿದ್ರು ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರಿಂದ ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಈ ಬಿಲ್ ವಿರುದ್ದವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಿಲ್ ಡಿಲಿಮೇಟೇಷನ್ ಬಿಲ್ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಮೋದಿ ಅವರು 2023 ರಲ್ಲಿ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಬಿಲ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಸಹಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು.. 40 ತಿಂಗಳಾದ್ರು ಇದನ್ನ ಮೋದಿ ಯಾಕೆ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ತಂದಿರಲಿಲ್ಲ.. ಬಿಜೆಪಿಯವರ ತತ್ವ ಸಿದ್ದಾಂತ ಭಯಂಕರವಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಉದುರಿದ CSK ವಿಕೆಟ್!.. ಚೆನ್ನೈ ಎದುರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿ ಗೆದ
ಇನ್ನು ಸೋಲ್ತಿವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಬಿಲ್ ತಂದಿದ್ರು. ನಮ್ಮವರು 240 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ರು.. ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಿಜೆಪಿಯೊಬ್ಬರ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ.. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದರು ಅಂತಾ ಡಿಕೆಶಿ ಕೌಂಟರ್ ನೀಡಿದ್ರು..
ಮೋದಿಯವರು ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಪರವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಲಿ.. ಲೋಕಸಭೆಯ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವಾಗಲು ಯಾಕೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.. ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಹಾಕಿದವ್ರು ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಿರಿದ್ದ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ರು.. ಫೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ.. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರಾ..? ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಸವಾಲ ಹಾಕಿದ್ರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮದುವೆಯಾಗಿ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿ 3 ದಿನಕ್ಕೆ ವಧು ಸಾ*ವು..! ಇದು ಕೊ*ಲೆಯೋ.. ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಯೋ..?
ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಥ ಬಿಲ್ ತರಲು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವ್ರು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸ್ತಿದ್ರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವ್ರು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ವಿರೋದಿಗಳು ಅಂತಾ ಬಿಜೆಪಿಯವ್ರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ.