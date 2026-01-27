English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ವಿಬಿಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಯೋಜನೆಯ ವಿರುದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೃಹತ್ ಹೋರಾಟ.!

ಮನ್ರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ರದ್ದು ಪಡಿಸಿರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆ. ವಿಬಿಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸ್ತಿದೆ ಕೈ ಪಡೆ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಾದ ವಿಬಿಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಾಯಕರು ಏನೆಲ್ಲಾ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೆಲ್ಸ್..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 27, 2026, 07:04 PM IST
    • ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ‌ ಹೆಸರಿಗೆ ಕೋಕ್
    • ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಂಚಾಯಿತ್ ಗಳಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ಹೆಸರು
    • ಮುಂದಿನ‌‌ ಬಜೆಟ್ ನಲಿ‌‌ ಘೋಷಿಸಲಿರುವ ಸಿಎಂ‌

ವಿಬಿಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಯೋಜನೆಯ ವಿರುದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೃಹತ್ ಹೋರಾಟ.!

ಬೆಂಗಳೂರು : ಮಹಾತ್ಮಾಗಾಂದಿ ರಾಷ್ಟೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿಬ್ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸುರ್ಜೆವಾಲ ನೇತ್ರತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪ್ರೀಡಂಪಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಭವನ ಚಲೋ ಚಳುವಳಿ ನಡೆಸಿ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮನ್ರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ‌ ನಿಯೋಗ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಇನ್ನೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಬಿಜೆಪಿ ಯವರು ಮನ್ರೇಗಾ ಕಾಯ್ದೆ ರದ್ದು ಮಾಡಿ, ವಿಬಿಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿ ರೋದು ದುರುದ್ದೇಶದ ದಿಂದ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಶ್ರೀರಾಮ, ದಶರತ ರಾಮ್, ಸೀತಾ ರಾಮ ಅಲ್ಲಾ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫಾರ್ ಯೋಜನಾ ಅಜೀವಿಕಾ ಮಿಷನ್ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಹಿಂದೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ನವರು ಇದ್ದಾರೆ .ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ನವರು ಬಡವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಿಗಬಾರದು ಅವರು ಸೇವಕರಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅವರದ್ದು ಅಂತ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ರು. ಇನ್ನೂ ಮುಂದಿನ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ೬ ಸಾವಿರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತಿವಿ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕಿದ್ದ ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ ಅರೆಸ್ಟ್: ಪೊಲೀಸರ 'ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್'ಗೆ ಆರೋಪಿ ಅಂದರ್!

ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಉದ್ಯೋಗ ಬಡವದ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ಡಿಸಿಎಂ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಮನ್ರೇಗಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿಸ ಬೇಕಂತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ಇಗ ದೆಹಲಿಯ ಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ.. ಇವತ್ತು ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಹೆಸರು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಹೊಸರೂಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.‌ ಇದಕ್ಕಾಗೆ ಖಂಡನಾ ನಿರ್ಣಯ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಬಿಜೆಪಿ ಯವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಗಾಂಧೀಜಿ ಯವರ ಪ್ರತಿಮೆ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಿಕೊಳ್ಳುವ ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲಾ, ಬಿಜೆಪಿಯವರು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಲಿ, ನಾವು ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಿದ್ದರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸವಾಲನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮನ್ ರೇಗಾ ಕಾಯ್ದೆ ಮರು‌ಜಾರಿ, ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ‌‌ ಖಂಡಿಸಿ ಕೈ ಪಡೆ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ‌ಪಾದಯಾತ್ರೆ‌‌ ಮೂಲಕ‌ ಜನಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ‌ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಜತೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿಡು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

