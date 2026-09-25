/ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ: KRSನಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ ನೀರು, ಹೇಮಾವತಿಯಲ್ಲಿ 18 ಟಿಎಂಸಿ ಖಾಲಿ!

Karnataka Dam Water Levels Today: ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಆರ್ಎಸ್, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಬಿನಿ, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವಸಾಗರ ಜಲಾಶಯಗಳ ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ, ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು ಹೊರಹರಿವಿನ ವಿವರಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೊರೂರಿನ ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 18 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಖಾಲಿಯಾಗಿರುವುದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ 27.491 ಟಿಎಂಸಿ ಇದ್ದು, ಸಕ್ರಿಯ ಸಂಗ್ರಹ 19.112 ಟಿಎಂಸಿ ಇದೆ. ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲೂ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 11.04 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಒಳಹರಿವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಹೊರಹರಿವು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಬಸವಸಾಗರಕ್ಕೆ 10,378 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಜಲಾಶಯ: ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸಾಗರ (KRS) ಜಲಾಶಯವು ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಜಲಾಶಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಜಲಾಶಯದ ಗರಿಷ್ಠ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 124.80 ಅಡಿ ಇದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 105.56 ಅಡಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಜಲಾಶಯದ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 49.452 ಟಿಎಂಸಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಇಂದಿನ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ 27.491 ಟಿಎಂಸಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಬಳಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಕ್ರಿಯ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ 19.112 ಟಿಎಂಸಿ ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ 1,907 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಒಳಹರಿವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಾಲೆ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 3,647 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನ ಹೊರಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಳಹರಿವಿಗಿಂತ ಹೊರಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವ ವಿಚಾರವೂ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜಲಾಶಯದ ಸಂಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯ: ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 18 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಖಾಲಿ!
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೊರೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿದಿರುವುದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 18 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕನಿಷ್ಠ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯವು ಹಾಸನ, ಮಂಡ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಮೂಲವಾಗಿದೆ.
ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನೀರು ಹೊರಬಿಡುವುದು, ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಆರ್ಎಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದ ಜಲಾಶಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಒಳಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ.
ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯ: ಒಳಹರಿವು ಶೂನ್ಯ, ಹೊರಹರಿವು ಮುಂದುವರಿಕೆ
ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಡಗುಂದಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಬಳಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸಾಗರ (ಆಲಮಟ್ಟಿ) ಜಲಾಶಯವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಮೂಲವಾಗಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ರ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟದ ವಿವರಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
* ಗರಿಷ್ಠ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ: 519.60 ಮೀಟರ್
* ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ: 518.87 ಮೀಟರ್
* ಒಳಹರಿವು: 0 ಕ್ಯೂಸೆಕ್
* ಹೊರಹರಿವು: 13,623 ಕ್ಯೂಸೆಕ್
ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಳಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 13,623 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನ ಹೊರಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಳಹರಿವು ಇಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊರಹರಿವು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜಲಾಶಯದ ಸಂಗ್ರಹದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಪಾತ್ರದ ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಸವಸಾಗರ ಜಲಾಶಯ: 10,378 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು
ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪುರ ಬಳಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಬಸವಸಾಗರ ಜಲಾಶಯವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಸವಸಾಗರ ಜಲಾಶಯದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ 492.25 ಮೀಟರ್ ಇದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 490.74 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ 10,378 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಒಳಹರಿವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, 10,830 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನ ಹೊರಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಳಹರಿವಿಗಿಂತ ಹೊರಹರಿವು 452 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ: 11.04 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿಯೂ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ರ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜಲಾಶಯದ ಗರಿಷ್ಠ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 84 ಅಡಿ ಇದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 68.68 ಅಡಿ ಇದೆ.
ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹದ ವಿವರಗಳು:
* ಒಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 19.52 ಟಿಎಂಸಿ
* ಇಂದಿನ ಒಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹ: 11.04 ಟಿಎಂಸಿ
* ಲೈವ್ ಕ್ಯಾಪ್: 1.23 ಟಿಎಂಸಿ
* ಒಳಹರಿವು: 755 ಕ್ಯೂಸೆಕ್
* ಒಟ್ಟು ಹೊರಹರಿವು: 500 ಕ್ಯೂಸೆಕ್
ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನದಿಗೆ 500 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡುವ ಪ್ರಮಾಣ ಸದ್ಯ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜಲಾಶಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 30 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಒಳಹರಿವು 755 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಇದ್ದು, ಹೊರಹರಿವು 500 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಒಳಹರಿವಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೊರಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ
ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹದ ಸ್ಥಿತಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆಲಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಹರಿವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಬಸವಸಾಗರ ಮತ್ತು ಕಬಿನಿಗೆ ಒಳಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕೆಆರ್ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರಹರಿವು ಒಳಹರಿವಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಕುಸಿತವೂ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ, ನದಿಗಳ ಒಳಹರಿವು ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಲಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಭಾಗಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಮತ್ತು ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.