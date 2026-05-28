Richest CM In India: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ (Karnataka Politics) ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ (Siddaramaiah) ಅವರು ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ (DK Shivakumar) ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಟ್ಟ ಅಲಂಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, 2023ರಿಂದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ರಾಜ್ಯದ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯುವುದು ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಣಯವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ, ದೇಶದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಿಎಂ ಎಂಬ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶದ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್?
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಎನ್. ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ದೇಶದ ಶ್ರೀಮಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 931 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು, ಟಿಡಿಪಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಡಿಕೆಶಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯದ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ದೇಶದ ಶ್ರೀಮಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು?
ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ (ADR) ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, 2023 ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ವೇಳೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ 1,413 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಡಿಕೆಶಿ ಆಸ್ತಿ 840.08 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು. ಬರೀ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 500 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಚರಾಸ್ತಿ (Movable Assets) 273 ಕೋಟಿ ಆಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ (Immovable Asstes) ಸುಮಾರು 1,140 ಕೋಟಿ ಸೇರಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಡಿಕೆಶಿ 265 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಸಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಾಪ್ ಐದು ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು 931 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು 51 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಆಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬದಲಾವಣೆ ಜೊತೆಗೆ, ಸವಾಲಿನ ಅಧಿಕಾರ!
ಹೌದು, ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾಗೋದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಹಲವಾರು ಸವಾಲುಗಳಿವೆ. ಡಿಕೆಶಿ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ನೋಡಲು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವೇ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ, ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.