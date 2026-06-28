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ಡಿಸಿಎಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಮಲ ಹೊರುವ ಪದ್ದತಿ ಭಾರೀ ಆಕ್ರೋಶ


karnataka districts workers: ಮಲ ಹೊರುವ ಪದ್ದತಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಂತೆ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಮನ ಕಲಕುವ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದಲಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ಶೌಚಗುಂಡಿಯ ಮಲವನ್ನು ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಬಾಚಿಸಿ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ಗೆ ತುಂಬಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 28, 2026, 07:03 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 07:03 AM IST
ಡಿಸಿಎಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಮಲ ಹೊರುವ ಪದ್ದತಿ ಭಾರೀ ಆಕ್ರೋಶ
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಡಿಸಿಎಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಮಲ ಹೊರುವ ಪದ್ದತಿ ಭಾರೀ ಆಕ್ರೋಶ
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