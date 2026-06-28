/ಡಿಸಿಎಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಮಲ ಹೊರುವ ಪದ್ದತಿ ಭಾರೀ ಆಕ್ರೋಶ

ತುಮಕೂರು: ಮಲ ಹೊರುವ ಪದ್ದತಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಂತೆ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಮನ ಕಲಕುವ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದಲಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ಶೌಚಗುಂಡಿಯ ಮಲವನ್ನು ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಬಾಚಿಸಿ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ತುಂಬಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಯಾವುದೇ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನಗಳಿಲ್ಲದೆ ಶೌಚಗುಂಡಿಯೊಳಗೆ ಇಳಿದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಮೇಲಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತಿವೆ. ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಜೀವವನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮನಕಲಕುವಂತಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಕೆಇಬಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಸಂಘದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕಟ್ಟಡ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ನಾಲ್ವರು ದಲಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಶೌಚಗುಂಡಿಯ ಮಲವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಂದೀಶ್, ಅರುಣ್, ಮೂರ್ತಿ ನಾಯ್ಕ ಹಾಗೂ ನವೀನ್ ಎಂಬ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬರಿಗೈ ಮತ್ತು ಬರಿಮೈಯಲ್ಲಿ ಮಲವನ್ನು ಬಾಚಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ತುಂಬಿಸಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮಣ್ಣು ತುಂಬಲು ಕರೆತಂದಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ಶೌಚಗುಂಡಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆವು ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಣ್ಣೀರಿನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಜನರ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಶೌಚಗುಂಡಿಯೊಳಗೆ ಇಳಿದು ಯಾವುದೇ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮಲವನ್ನು ಬಾಚುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಮೇಲಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಲಕುವಂತಿದೆ. ಇಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅಮಾನವೀಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಬಳಸಿರುವುದು ಮಾನವ ಘನತೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನವೆಂಬ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾನೂನು ನಿಷೇಧಿಸಿರುವ ಪದ್ಧತಿ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವುದು ಸಮಾಜವನ್ನೇ ತಲೆತಗ್ಗಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ, ತುಮಕೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಬಳಸದೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯುಜಿಡಿ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯದೇ ನಿಯಮಬಾಹಿರವಾಗಿ ಪಿಟ್ ಶೌಚಗುಂಡಿಯನ್ನೇ ಬಳಸಿರುವುದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕಾದ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಳೇ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿ ಬಳಿಕ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಪೊಲೀಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಆಚಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ಸ್ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಸುಮೋಟೊ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಕೆಇಬಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಸಂಘದ ಜವಾಬ್ದಾರರ ಮೇಲೂ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ಮಲಹೊರುವ ಪದ್ಧತಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ಮಾನವ ಘನತೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅಮಾನವೀಯ ಕೃತ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಇಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಳಸುವುದು ಕ್ಷಮಿಸಲಾಗದ ಅಪರಾಧ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲೂ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಬೇಕಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವವೂ ಅಮೂಲ್ಯ ಎಂಬ ಅರಿವು ಮೂಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಅಮಾನವೀಯ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ತೆರೆ ಬೀಳಲಿದೆ.