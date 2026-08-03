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Karnataka Cabinet New Ministers: ಡಿಕೆಶಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಗದ್ದುಗೆ ಏರಿದ ಕೈ ಶಾಸಕರು! ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಾ?

New Ministers Karnataka: ಇಂದು ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ನೂತನ ಸಚಿವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವುದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿ ಕೂಡಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಡಿಕೆಶಿ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ 8 ಮಂದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಶಾಸಕರು, ಒಬ್ಬರು ಎಂಎಲ್‌ಸಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಗದ್ದುಗೆ ಏರಲಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 03, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 01:00 PM IST
Karnataka Cabinet New Ministers: ಡಿಕೆಶಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಗದ್ದುಗೆ ಏರಿದ ಕೈ ಶಾಸಕರು! ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಾ?

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Prajwal B

Prajwal B

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Karnataka Cabinet New Ministers: ಡಿಕೆಶಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಗದ್ದುಗೆ ಏರಿದ ಕೈ ಶಾಸಕರು! ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಾ?
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