ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ "ಸಂಭ್ರಮದ ಶನಿವಾರ": ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಹೊಸ ಆದೇಶ

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಧನಾತ್ಮಕ ಸುದ್ದಿಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಪಠ್ಯದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಂತಸದಾಯಕ ಕಲಿಕಾ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ 'ಬ್ಯಾಗ್ ರಹಿತ ದಿನ' (Bag-Free Day) ಆಚರಿಸಲು ಅಧಿಕೃತ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 3ನೇ ಶನಿವಾರವನ್ನು ಬ್ಯಾಗ್ ರಹಿತ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವು "ಸಂಭ್ರಮದ ಶನಿವಾರ" ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕದ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಹಾಗೂ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಅದರ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ:
ಜೂನ್: ವಿಶೇಷ ಚೇತನವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಮೂಡಿಸುವುದು.
ಜುಲೈ: ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ದುರುಪಯೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ.
ಆಗಸ್ಟ್: ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಸೈಬರ್ ಸುರಕ್ಷತೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್: ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಲೀಕರಣದ ಮಹತ್ವ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆ.
ನವೆಂಬರ್: ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
ಡಿಸೆಂಬರ್: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು.
ಜನವರಿ: ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳ ಅರಿವು.
ಫೆಬ್ರವರಿ: ಹಿಂಸೆ, ಅಪರಾಧ ಹಾಗೂ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ.
ಮಾರ್ಚ್: ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವುದು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ಲಾಸ್ರೂಂ ಕಲಿಕೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದು, ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ "ಸಂಭ್ರಮದ ಶನಿವಾರ" ಪ್ರಮುಖ ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.