English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಪಿಯುಸಿ ಭೌತಿಕ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪದ್ಧತಿ ರದ್ದು.. ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ

ಪಿಯುಸಿ ಭೌತಿಕ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪದ್ಧತಿ ರದ್ದು.. ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ

Karnataka Second PUC Marks Card: ಕರ್ನಾಟಕ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ-1 ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ʼಪಿಯುಸಿ ಭೌತಿಕ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪದ್ಧತಿʼಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Apr 10, 2026, 12:04 PM IST
  • ಪಿಯುಸಿ ಭೌತಿಕ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪದ್ಧತಿ ರದ್ದು
  • ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ
  • ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಮಾಹಿತಿ

Trending Photos

ಪಿಯುಸಿ ಭೌತಿಕ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪದ್ಧತಿ ರದ್ದು.. ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ

Karnataka II PUC physical marks card Cancel: ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ (ಏಪ್ರಿಲ್‌ 10) 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ-1ರ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7.10 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ 6.10 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಂದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಶೇಕಡಾವಾರು 86 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಭೌತಿಕ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಭೌತಿಕ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪದ್ದತಿಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ:
ಹೌದು, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾದ ದಿನವೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಕೆಎಸ್‌ಇಎಬಿ, National Academic Depository/DigiLocker ಲಭ್ಯಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಇನ್ಮುಂದೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್...
ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಇನ್ಮುಂದೆ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಡಿಜಿಲಾಕರ್‌ನಲ್ಲೇ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಸಿಗಲಿದೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಪಾಸ್ ಆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಂದರೆ 2025-2026ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮುಂದಿನ‌ ವರ್ಷದಿಂದ ಅರ್ಥಾತ್‌ 2026-2027ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಭೌತಿಕ (ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್) ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಡಿಜಿಲಾಕರ್ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗೆ ಅಧೀಕೃತ ಮಾನ್ಯತೆ:
APAAR (Automated Permanent Academic Account Registry) ID ಯೊಂದಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯನ್ನು National Academic Depository (NAD) - DigiLockerನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಲಾಕರ್ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗೆ ಅಧೀಕೃತ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಲಾಕರ್ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯನ್ನೇ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, 
ವಿವಿಧ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೇಮಕಾತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ NAD- DigiLocker ನಲ್ಲಿನ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕೃತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದೆ. 

ಪಿಯುಸಿ ಭೌತಿಕ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪದ್ಧತಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ನಕಲಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಹಾವಳಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಲಾಕರ್ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ‌ ನಕಲಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ದಂಧೆಯನ್ನ ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 
 

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

II PUC physical marks card CancelKarnataka Second PUC ResultKarnataka Education departmentPUC Marks CardMadhu bangarappa

Trending News