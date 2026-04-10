ಪಿಯುಸಿ ಭೌತಿಕ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪದ್ಧತಿ ರದ್ದು.. ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ

Karnataka II PUC physical marks card Cancel: ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ (ಏಪ್ರಿಲ್ 10) 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ-1ರ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7.10 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ 6.10 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಂದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಶೇಕಡಾವಾರು 86 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಭೌತಿಕ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ಭೌತಿಕ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪದ್ದತಿಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ:
ಹೌದು, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾದ ದಿನವೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಕೆಎಸ್ಇಎಬಿ, National Academic Depository/DigiLocker ಲಭ್ಯಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ಮುಂದೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್...
ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಇನ್ಮುಂದೆ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಡಿಜಿಲಾಕರ್ನಲ್ಲೇ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಸಿಗಲಿದೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಪಾಸ್ ಆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಂದರೆ 2025-2026ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಅರ್ಥಾತ್ 2026-2027ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಭೌತಿಕ (ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್) ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಡಿಜಿಲಾಕರ್ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗೆ ಅಧೀಕೃತ ಮಾನ್ಯತೆ:
APAAR (Automated Permanent Academic Account Registry) ID ಯೊಂದಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯನ್ನು National Academic Depository (NAD) - DigiLockerನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಲಾಕರ್ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗೆ ಅಧೀಕೃತ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಲಾಕರ್ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯನ್ನೇ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ,
ವಿವಿಧ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೇಮಕಾತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ NAD- DigiLocker ನಲ್ಲಿನ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕೃತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಪಿಯುಸಿ ಭೌತಿಕ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪದ್ಧತಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ನಕಲಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಹಾವಳಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಲಾಕರ್ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ನಕಲಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ದಂಧೆಯನ್ನ ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.