/ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಲೆನೋವಾದ ನಿರಂತರ ಎಂಬ ಹಾಜರಾತಿ ಆ್ಯಪ್..!

ಸರ್ಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ʼನಿರಂತರ ಆ್ಯಪ್ʼ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬದಲು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ.. ಅದು ಯಾವ ಸಾಫ್ಟವೇರ್ ಸಮಸ್ಯೆ? ಆ ಆ್ಯಪ್ ನಿಂದಾಗುವ ತಲೆನೋವಾದ್ರೂ ಏನು ಅಂತಿರಾ? ಗದಗದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಈ ವಿಶೇಷ ವರದಿಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಓದಿ..
ಹಾಜರಾತಿಗಾಗಿ ನಿರಂತರ ಎಂಬ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆ್ಯಪ್:
ಹೌದು, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಜರಾತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಮಗುವಿನ ಕಲಿಕಾ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಬಿಸಿ ಊಟ, ಮೊಟ್ಟೆ, ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ವಿತರಣೆ ಕಳ್ಳಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ನಿರಂತರ ಎಂಬ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಬೇಕಾದ ಆ್ಯಪ್ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿದೆ.
ನಿರಂತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆ ಆದರೂ ಏನು?
ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ ಈ ನಿರಂತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡು ಟೈಮ್ ಹಾಜರಾತಿ ಹಾಕಬೇಕು.
* ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಹಾಜರಾತಿ ಹಾಕುವ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಮುಖ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. * ಒಂದು ಸಾರಿ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಸಿದಾಗ 15 ರಿಂದ 20 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಫೋಟೋ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿಗೆ ಹರಸಾಹಸ ಪಡಬೇಕು.
* ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ್ರೂ ಕೆಲವು ವೇಳೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
* ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಜರಾತಿ ಹಾಕುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ತರಗತಿ ಭೋಧನಾ ಅರ್ಧ ಸಮಯವೇ ಮುಗಿದಿರುತ್ತೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಈ ನಿರಂತ ಆ್ಯಪ್ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಹಾಗೂ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ನಿರಂತರ ಆಪ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವಿದೆ. ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆ, ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆ, ಲೋಡ್ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆ ನಿರಂತರ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಕೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡಬೇಕು. ಆಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮುಖ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 50 ರಿಂದ 60 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರುವ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ದಿನ ಮಗು ತಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾಚಿಕೊಂಡು ಬರದಿದ್ದರೆ ಮುಖ ಗುರುತಿಸಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಕಿವಿಯೋಲೆ, ಮೂಗುತಿ, ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕಿದಾಗ, ಮಕ್ಕಳು ಕಾಯಿಲೆಗೊಳಗಾದ ವೇಳೆ ಮಾಸ್ಕ್, ತಲೆಗೆ ಕ್ಯಾಪ್, ತಲೆಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಮುಖ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಆ್ಯಪ್ ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು ಕೂಡಾ ಈ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲ ಮಕ್ಕಳ ಮುಖ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿದರೂ ಮರುದಿನ ಅಥವಾ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅದೇ ಮಗುವಿನ ಮುಖ ಗುರುತಿಸಿದೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಬಾರಿ ಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಹಾಜರಾತಿ ದಾಖಲಾಗದೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಗೈರು ಹಾಜರಿ ಎಂದು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಳಲು ತೊಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರಂತರ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಕೇವಲ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಆ್ಯಪ್ ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದಾಗ ಹಾಜರಾತಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿ ಆಧರಿಸಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟದ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೆಕ್ಕದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿರಂತರ ಆ್ಯಪ್ ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ್ಯಪ್ ಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.