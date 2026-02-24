English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Electricity Tariff Hike: ಬೆಸ್ಕಾಂ, ಹೆಸ್ಕಾಂ, ಚೆಸ್ಕಾಂ, ಜೆಸ್ಕಾಂ, ಮೆಸ್ಕಾಂಗಳು ಭಾರೀ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು ರಾಜ್ಯದ ಐದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ʼಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆʼಯೇ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ ವಿದ್ಯುತ್‌ ದರ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಭಾರವೇ ಕಾರಣ ಎಂತಲೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Feb 24, 2026, 12:43 PM IST
  • ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡಿಕೆಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ..?
  • ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡಿಕೆಯಿಂದ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಪನಿಗಳು
  • ರಾಜ್ಯದ ಐದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ

ವಿದ್ಯುತ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ: ರಾಜ್ಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ..?

Electricity Tariff Hike Update: ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸರ್ಕಾರದ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ 200 ಯೂನಿಟ್ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ʼಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆʼ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡಿಕೆಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಹೊರೆಯೇ ಕಾರಣವೇ..? ರಾಜ್ಯದ ಐದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವುದು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದಂತಿದೆ. 

ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕಂಪನಿಗಳು: 
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2024-25 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಕಾಂ, ಹೆಸ್ಕಾಂ, ಚೆಸ್ಕಾಂ, ಜೆಸ್ಕಾಂ, ಮೆಸ್ಕಾಂಗಳಿಗೆ ನಷ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಈ ಐದು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. 

ವರದಿಯೊಂದರ ಪ್ರಕಾರ, 5 ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ 8863 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 49500 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿವೆ. ಈ ಐದು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲ ಮಾಡಿರೋ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿರೋ ಕಂಪನಿ ಬೆಸ್ಕಾಂ.

ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಆದ ನಷ್ಟವೆಷ್ಟು? 
* ಬೆಸ್ಕಾಂ - ₹5,476 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ
* ಹೆಸ್ಕಾಂ - ₹1,500 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ
* ಚೆಸ್ಕಾಂ - ₹1,030 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ
* ಜೆಸ್ಕಾಂ - ₹766 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ
* ಮೆಸ್ಕಾಂ - ₹96 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ

ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾಡಿರುವ ಸಾಲ: 
* ಬೆಸ್ಕಾಂ - ಸುಮಾರು ₹22,000.ಕೋಟಿ ಸಾಲ
* ಹೆಸ್ಕಾಂ - ಸುಮಾರು ₹11,000 ಕೋಟಿ ಸಾಲ
* ಜೆಸ್ಕಾಂ - ಸುಮಾರು ₹8,500 ಕೋಟಿ ಸಾಲ
* ಚೆಸ್ಕಾಂ - ಸುಮಾರು ₹5,200 ಕೋಟಿ ಸಾಲ
* ಮೆಸ್ಕಾಂ - ಸುಮಾರು ₹2,800 ಕೋಟಿ ಸಾಲ

ವಿದ್ಯುತ್‌ ದರ ಏರಿಕೆ:
ರಾಜ್ಯದ ಐದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಪನಿಗಳು‌ ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಲು ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿರವೆ. ಆದರೆ, ಈ ನಷ್ಟ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಏರಿಕೆಗೂ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕಂಪನಿಗಳ ನಷ್ಟ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿರುವ ಎಫ್‌ಕೆಸಿಸಿಐ (FKCCI) ಇದು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೊರೆಯಲ್ಲ, ವಿದ್ಯುತ್‌ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

