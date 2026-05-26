Organic Mango Farming: ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನದಂತಹ ಮಾವು! ರಾಜ್ಯಕ್ಕೇ ಮಾದರಿಯಾದ ರೈತನ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಯಶೋಗಾಥೆ!
Karnataka Farmer Success Story: ಬರಡು ಭೂಮಿ ಅಂತ ಕೈಚೆಲ್ಲಿ ಕೂರದೆ, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಬಳಸಿದರೆ ಹೇಗೆ ಬಂಗಾರ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ರೈತರೊಬ್ಬರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ ಮಾವಿನ ಫಸಲನ್ನು ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ತೋಟದ ಮಾವಿನ ರುಚಿಗೆ ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಕೂಡ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರ ಆ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ...? ಅವರ 'ನೆರಳು' ತೋಟದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ಪುಟ್ಟು ಆಂಜಿನಪ್ಪ, ತಮ್ಮ 'ನೆನಪು' ಎಂಬ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕರಳು ಕೊಯ್ಯುವ ಬರಡಾಗಿದ್ದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತವಾಗಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ರಸಪೂರಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ರುಚಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಮನಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ ಮಾವಿನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ರಹಸ್ಯ ಅಡಗಿರುವುದೇ ಇವರ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ!
ಪುಟ್ಟು ಆಂಜಿನಪ್ಪ ಅವರ ಈ 'ನೆರಳು ತೋಟದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಳಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇಮಾಮ್ಪಸಂದ್, ಮಲ್ಲಿಕಾ, ಕೇಸರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ತಳಿಗಳ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ನಳನಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿನ 'ಇಮಾಮ್ ಪಸಂದ್' ತಳಿಯ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ತೂಕ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಎರಡರಿಂದ ಎರಡೂವರೆ ಕೆಜಿಯಷ್ಟಿರುವುದು ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಫಸಲಿಗಾಗಿ ಇವರು ತೋಟದಲ್ಲೇ 108 ಕುರಿಗಳನ್ನು ಸಾ ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕುರಿಗಳಿಗೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮೇವು ಸಿಕ್ಕರೆ, ಮಾವಿನ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿಯೇ ಇಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟು ಆಂಜಿನಪ್ಪ ತೋಟದ ಮಾವಿನ ಕಾಯಿಗಳೇ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿವೆ.
ಕೇವಲ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಸಾವಯವ ಮಾವಿನ ಕಾಯಿಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ರುಚಿಯೇ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಇಲ್ಲಿನ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಇಟ್ಟರೂ ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಶೇಷ ಒಣ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಪುಟ್ಟು ಆಂಜಿನಪ್ಪ ತಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬರುವ ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಉಣಬಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದು ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿರುವ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದ ಈ ಸಾಧಕ ರೈತ, ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.