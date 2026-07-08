/ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡೋರೆ ಒಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ! ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದರೆ ಜೈಲು ಗ್ಯಾರಂಟಿ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ರೀಲ್ಸ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಲೈಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹುಚ್ಚು ಯುವಪಿಳೀಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಾಡಾನೆ, ಹುಲಿ, ಚಿರತೆಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಾಗೂ ರಹಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಜನರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಪರೂಪದ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಇರುವ ನಿಖರವಾದ ಜಾಗ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಕಾಡುಗಳ್ಳರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಕ್ರಮ ಶಿಕಾರಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೇಟೆಯಾಡಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯವನ್ನು ಮನಗಂಡ ವನ್ಯಜೀವಿ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಇಲಾಖೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಈ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆನೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಿಗೂ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯ: ಕೇವಲ ಕಾಡಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಕೊಡಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆನೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಾದ ದುಬಾರೆ, ಮತ್ತಿಗೋಡು ಮುಂತಾದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೂ ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಆನೆಗಳ ದಿನಚರಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವ ದೃಶ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ.
ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಕಠಿಣ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ: ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಕೇವಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸ್ವತಃ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದಲೇ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕಾಡಿನ ಕಡೆ ಸಫಾರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಹುಲಿ, ಆನೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಆನಂದಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು, ಅವುಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ವೀರೋಚಿತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಬಾರದು. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.