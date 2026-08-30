ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಾರಣ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಟ್ರೆಕ್ಕರ್ಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಾರಣ (Trekking) ಮತ್ತು ಇಕೋ-ಟ್ರೇಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಮಗ್ರ 'ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿಧಾನ' (Standard Operating Procedure - SOP) ಯನ್ನು ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.
ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಅಗತ್ಯತೆ
ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಅರಣ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 39 ಪ್ರಮುಖ ಚಾರಣ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ, ಕೊಡಗಿನ ತಡಿಯಂಡಮೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಾರಣಿಗ ನಾಪತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಬಂಡಾಜೆ ಜಲಪಾತದ ಬಳಿ ನಡೆದ ದುರಂತ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ పరిಗಣಿಸಿರುವ ಇಲಾಖೆ, ಚಾರಣಿಗರ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನೂತನ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರವೇಶ ಮಿತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳ ಕಡ್ಡಾಯ
ಚಾರಣ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಪಿನ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ದಿನನಿತ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಚಾರಣಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಮಿತಿ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ, ದಾರಿ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದ ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಾರಣಿಗರು ದಾರಿ ತಪ್ಪುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಜಿಪಿಎಸ್ ಆಧಾರಿತ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ದಾರಿ ಸೂಚಿಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಾಣಗಳು ಹಾಗೂ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಆನೆ, ಹುಲಿ, ಚಿರತೆ ಅಥವಾ ಕರಡಿಗಳ ಚಲನವಲನ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅಂತಹ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಚಾರಣವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಅನಾಹುತ ಅಥವಾ ಚಾರಣಿಗರು ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಪೊಲೀಸ್, ಎಸ್ಡಿಆರ್ಎಫ್, ಡ್ರೋನ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರ ನೆರವಿನಿಂದ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲು ತುರ್ತು ಸ್ಪಂದನಾ ಪಡೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ
ಅರಣ್ಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮೀರುವ, ನಿಗದಿತ ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಡೆ ತೆರಳುವ ಚಾರಣಿಗರು ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವನ್ಯಜೀವಿ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳಾಗಿದ್ದು, ಭದ್ರತಾ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.