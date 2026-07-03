/Indira Kit: ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿಯಿತಾ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆ.! ಇಂದಿರಾ ಕಿಟ್‌ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ?

Indira Kit News: ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಯೋಜನೆಗಳಾದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ (Guarantee Schemes)ಗಳ ಪೈಕಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ (Annabhaagya). ಆ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇಂದಿರಾ ಕಿಟ್ (Indira Kit) ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿತ್ತು. ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಅನುಮೋದನೆ ಕೂಡ ದೊರಕಿತ್ತು. ಆದರೀಗ ಇಂದಿರಾ ಕಿಟ್ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ? ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಖಾತೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಿತಾ? ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಇಂದಿರಾ ಕಿಟ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಎಳ್ಳುನೀರು ಬಿಡಲಾಯಿತಾ? ಬಡವರ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆಗೆ ವಿಘ್ನ ಎದುರಾಯ್ತಾ ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನಗಳು ಕೂಡ ಶುರುವಾಗಿವೆ.
ಇಂದಿರಾ ಕಿಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕೈಬಿಡಲು ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಸಿದ್ಧತೆ!
ಬಿಪಿಎಲ್ (BPL) ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯೋದಯ (Antyodaya) ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶ ಪದಾರ್ಥ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತೋಗರಿಬೇಳೆ, ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಒಳಗೊಂಡ ಕಿಟ್ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂದಿರಾ ಕಿಟ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೀಗ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದಿರಾ ಕಿಟ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯು ಇಂದಿರಾ ಕಿಟ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯು ಟೆಂಟರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ದ ಟೆಂಡರ್ ಗಳು ಕೂಡ ಅಂತಿಮವಾಗಿಲ್ಲ.
ಮೊದಲು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಲಾ ಹತ್ತು ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಐದು ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಐದು ಕೆಜಿ ಇತರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು (ತೋಗರಿಬೇಳೆ, ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ) ಇಂದಿರಾ ಕಿಟ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಇಂದಿರಾ ಕಿಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸರಕಾರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ಇಂದಿರಾ ಕಿಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕೈಬಿಡಲು ಏನು ಕಾರಣ?
ಅಕ್ಕಿ ಬದಲು ತೋಗರಿಬೇಳೆ, ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಮುಂದಾರೆ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಈಗ ಇಂದಿರಾ ಕಿಟ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನೂ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ತೋಗರಿಬೇಳೆ, ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಖರೀದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ವೆಚ್ಚವೂ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಂದಿರಾ ಕಿಟ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಇಂದಿರಾ ಕಿಟ್ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿರುವುದರಿಂದ ಬಿಪಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯೋದಯ ಕಾರ್ಡ್ದಾರರಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಇಂದಿರಾ ಕಿಟ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ತಯಾರಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಆದೇಶ ಹೊರಬೀಳುವುದು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ.
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