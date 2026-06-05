ತುಮಕೂರು: ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿರುವ ವಿಚಾರ ತೀವ್ರ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಮಧುಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕೆ.ಎನ್. ರಾಜಣ್ಣ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸ್ವಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೇ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ, ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕೆ.ಎನ್. ರಾಜಣ್ಣ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, 'ಹೌದಾ.. ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ' ಎಂದು ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದ ರಾಜಣ್ಣ, ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಪತನದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. 'ನಾನು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಅವರು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ರಾಜಣ್ಣ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿಯೇ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟ ರಾಜಣ್ಣ, ಯಾವ್ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟರ್ ರೀ? ನೀವೇ ಅವರನ್ನ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟರ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅಸ್ಸಾಂಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ಟ್ರಬಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ?" ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಸ್ವಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ನಾಯಕತ್ವದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಹಾಗೂ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆಯ ಗೊಂದಲಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಡೆಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. "ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆಗೆ ಯಾಕೆ ಅದೇ ಖಾತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ? ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ ಗೃಹ ಖಾತೆ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಕಂದಾಯ ಖಾತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ?' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರ ಆಸ್ತಿಯೂ ಯಾರಪ್ಪನ ಸ್ವತ್ತಲ್ಲ. ಬದಲಾದ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಇಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಬಳಸಿ ಜನಪರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಾಯಕರು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಕೆ.ಎನ್. ರಾಜಣ್ಣ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ನುಡಿದರು.ರಾಜಣ್ಣ ಅವರ ಈ ಆಕ್ರೋಶ ಭರಿತ ನುಡಿಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿನ ಆಂತರಿಕ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.