ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರೇ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಿದ್ದರಾಗಿ, ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರ!

Govt Employees News: ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪರ್ವ ಕೂಡ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Apr 14, 2026, 01:22 PM IST
  • ಆಸಕ್ತ ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ನೌಕರರು 2026ರ ಮೇ 31ರೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು
  • ಸೇವಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ
  • ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ದ್ರಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ

ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಯಾರು? ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಸಾಧನೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿ!
camera icon5
Asha Bhosle
ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಯಾರು? ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಸಾಧನೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿ!
ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ: ಸಾಲ್ಟ್-ಪಾಟೀದಾರ್ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಬೆದರಿದ ಮುಂಬೈ; ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ 18 ರನ್‌ಗಳ ಗೆಲುವು
camera icon6
RCB vs MI 2026
ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ: ಸಾಲ್ಟ್-ಪಾಟೀದಾರ್ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಬೆದರಿದ ಮುಂಬೈ; ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ 18 ರನ್‌ಗಳ ಗೆಲುವು
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ.. ಮೇಷದಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ 12 ರಾಶಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?
camera icon11
Daily Horoscope 14 April 2026
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ.. ಮೇಷದಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ 12 ರಾಶಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?
ಇಂದಿನ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ.. ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌.. ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು
camera icon13
kanya rashi today
ಇಂದಿನ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ.. ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌.. ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು
Govt Employees News: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಈಗ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಿದ್ದರಾಗಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಂತೆಯೇ ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಅಂದರೆ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕಾರ ಇದೇ (2026ರ) ಏಪ್ರಿಲ್ 13ರಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.

ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಮತ್ತಿತರ ಮನೆಯವರ ಹಿರಿಯರ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭಾಸ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಎನ್ನುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದು ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನ ಯಾವುದು?
ಆಸಕ್ತ ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ನೌಕರರು 2026ರ ಮೇ 31ರೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- HRMS 2.0: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ (EL) ನಗದೀಕರಣ ಈಗ ತುಂಬಾ ಸಲೀಸು! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ!

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಏನು?
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಲಾಖೆಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಚೇತನ ನೌಕರರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: OPS ಮರು ಜಾರಿ.. ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

ವಿಶೇಷ ವಿನಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಗಳು ಎಂದರೆ ಏನು? 
ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದರ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ದ್ರಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳೆಂದರೆ… 
 
1 ನೌಕರರು ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ 

2 ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರು ಗರ್ಭವತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ 
 
3 ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದಂತಹ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

