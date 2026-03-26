ಬೆಂಗಳೂರು : 60 ದಿನಗಳ ವಿನಾಯ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದಿದೆ. ಎಲ್ಕೆಜಿ, ಯುಕೆಜಿ ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಇದ್ದ ತೊಂದರೆಯನ್ನೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವುದಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಮಧುಬಂಗಾರಪ್ಪ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.
ಐಪಿಎಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಗೆ ಶಾಸಕರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ : ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡಸಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೇವಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಿಯರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಂಗೆಡಿಸಿಲ್ಲ.. ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸುವ ಶಾಸಕರಿಗೂ ಕಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ.. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಸಕರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಮಾರುಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ.. ಇವತ್ತು ನಡೆದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪದಲ್ಲೂ ಆರ್ ಸಿಬಿ ಪಂದ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಯ್ತು..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: SSLC ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ.. ಎಕ್ಸಾಂ ಯಾವಾಗ?
ಶಾಸಕರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡೋಕೆ ನಮಗೂ ಐದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸಿ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ರು. ಹುನಗುಂದ ಶಾಸಕ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ್ ಮೊದಲಿಗೆ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗೂ ಐದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ರು. ಈ ವೇಳೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ರೂ ನಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲರೀ, ನಮಗೂ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ ಶರಣಗೌಡ ಕಂದಕೂರು ಅವಲತ್ತು ಕೊಂಡ್ರು. ಶಾಸಕರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಕೆಸಿಎಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿದೆ, ಶಾಸಕರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ರೇ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಧ್ವನಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ಈ ವೇಳೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಿಗಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಸಿಎ ನವರನ್ನ ಕರೆದು ಶಾಸಕರಿಗೆ ತಲಾ ನಾಲ್ಕು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ರು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೊಡೋಣ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಕೂಡ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ರು.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 12 ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆದಿದ್ದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಇಂದು ತೆರೆಬಿದ್ದಿದೆ.. ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿಯೇ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ವು. ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.. ಆದ್ರೆ ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಸದನ ಶಾಸಕರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ತೇಜೋವಧೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯ್ತು.. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿಗೆ ಕಲಾಪವನ್ನ ಮುಂದೂಡಿದ್ರು.