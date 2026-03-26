ಫೋಷಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್ : ಶಾಲಾ ಪ್ರವೇಶ 6 ವರ್ಷ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಿತಿಗೆ ವಿನಾಯ್ತಿ

ಇನ್ನು ಒಂದನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಇದ್ದ 6 ವರ್ಷಗಳ‌ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಿತಿಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಕಡಿತ ಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ‌ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳ‌ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಬೇಡಿಕೆಯಿತ್ತು. ಪೋಷಕರು, ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಿತಿಗೆ ವಿನಾಯ್ತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ‌ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲವೆಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸುಮ್ಮನಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೂ ಪೋಷಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಇದ್ದ 6 ವರ್ಷ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಿತಿಯನ್ನ 5 ವರ್ಷ 10 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಿದೆ. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 26, 2026, 09:12 PM IST
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಉದಯ: ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಯೋಗ, ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ
camera icon8
Mangal Upay 2026 Effect
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಉದಯ: ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಯೋಗ, ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ
ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಹನಿಮೂನ್‌ ಫೀಲ್‌ ಕೊಡೋ ಸಾಂಗ್‌! ನಟಿ ಧರಿಸಿದ ಆ ಬ್ಲೌಸ್‌ ಈ ಹಾಡಿನ ಹೈಲೈಟ್..‌
camera icon5
Zeenat aman
ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಹನಿಮೂನ್‌ ಫೀಲ್‌ ಕೊಡೋ ಸಾಂಗ್‌! ನಟಿ ಧರಿಸಿದ ಆ ಬ್ಲೌಸ್‌ ಈ ಹಾಡಿನ ಹೈಲೈಟ್..‌
ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಲೇಪಿಸಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!
camera icon6
White Hair Remedies
ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಲೇಪಿಸಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!
ಪ್ರಬಲ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳೇ ಬಂಗಾರ.. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ.. ಮಣ್ಣೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಕಾಲ
camera icon6
gajakesari raja yoga
ಪ್ರಬಲ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳೇ ಬಂಗಾರ.. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ.. ಮಣ್ಣೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಕಾಲ
ಬೆಂಗಳೂರು : 60 ದಿನಗಳ ವಿನಾಯ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದಿದೆ. ಎಲ್‌ಕೆಜಿ, ಯುಕೆಜಿ ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಇದ್ದ ತೊಂದರೆಯನ್ನೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವುದಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಮಧುಬಂಗಾರಪ್ಪ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.

ಐಪಿಎಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಗೆ ಶಾಸಕರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ : ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡಸಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೇವಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಿಯರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಂಗೆಡಿಸಿಲ್ಲ.. ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸುವ ಶಾಸಕರಿಗೂ ಕಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ.. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಸಕರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಮಾರು‌ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ.. ಇವತ್ತು ನಡೆದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪದಲ್ಲೂ ಆರ್ ಸಿಬಿ ಪಂದ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಯ್ತು..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: SSLC ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ.. ಎಕ್ಸಾಂ ಯಾವಾಗ?

ಶಾಸಕರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡೋಕೆ ನಮಗೂ ಐದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸಿ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ರು. ಹುನಗುಂದ ಶಾಸಕ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ್ ಮೊದಲಿಗೆ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗೂ ಐದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ರು. ಈ ವೇಳೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ರೂ ನಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲರೀ, ನಮಗೂ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ ಶರಣಗೌಡ ಕಂದಕೂರು ಅವಲತ್ತು ಕೊಂಡ್ರು. ಶಾಸಕರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಕೆಸಿಎಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿದೆ, ಶಾಸಕರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ರೇ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಧ್ವನಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ಈ ವೇಳೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಿಗಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಸಿಎ ನವರನ್ನ ಕರೆದು ಶಾಸಕರಿಗೆ ತಲಾ ನಾಲ್ಕು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ರು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೊಡೋಣ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಕೂಡ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ರು.

ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 12 ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆದಿದ್ದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಇಂದು ತೆರೆಬಿದ್ದಿದೆ.. ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಬಹಳ‌ ಗಂಭೀರವಾಗಿಯೇ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ವು. ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.. ಆದ್ರೆ ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಸದನ ಶಾಸಕರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ತೇಜೋವಧೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯ್ತು.. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿಗೆ ಕಲಾಪವನ್ನ ಮುಂದೂಡಿದ್ರು.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

School Admissionkarnataka govtcm siddaramiahKannada newsKannada

