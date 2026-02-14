'ಬಿಲ್' ಜೊತೆಗೇ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವ!

ಫೆಬ್ರವರಿ 11ರಂದು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು, ದ ಹಿಂದೂ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮಾಜಿ ಬ್ಯೂರೋ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಮಾಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪಿ ರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಅಗಲಿದ ರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದ ಡಾ|| ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಶಾಸಕರಾದ ರಿಜ್ವಾನ್, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಲವಾರು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮಾಜಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣ್, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸಭಾಪತಿ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ, ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಾದ ಚೆಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತಿತರರೂ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ತನ್ನ ಭೇಟಿಯ ವೇಳೆ ರಾಮಯ್ಯನವರ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ ರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ಆ ನಂತರ ನಡೆದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದವು.
ಓರ್ವ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಮೂಲಕ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ರಾಮಯ್ಯನವರ ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಕಳುಹಿಸಿತ್ತು. ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಭೇಟಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು, ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಅಳವಡಿಕೆ, ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮತ್ತು ಇತರ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಆ ಬಿಲ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು!
ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವೇ ಘೋಷಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವದ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬದ ಬಳಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು!
ಇದು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಖಂಡಿತಾ ಅಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಮೃತರಿಗೆ ಸೂಚಿಸುವ ಅಗೌರವ, ಮಾಡುವ ಅವಮಾನ.
ಈಗ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ವಿಚಾರ ಖಂಡಿತಾ ಹಣಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದುದಲ್ಲ. ಈಗ ನೀಡಿರುವ ಬಿಲ್ ಮೊತ್ತ ರಾಮಯ್ಯನವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊರೆಯೂ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಂದು ಗೌರವ ಬೇಡವೇ? ಇನ್ನೂ ರಾಮಯ್ಯನವರ ನಿಧನದ ನೋವಿನಲ್ಲಿರುವ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಬಿಲ್ ನೀಡಿರುವುದು ಒಂದು ಗೌರವಯುತ ನಡೆಯೇ?
ಫ್ರಸ್ತುತ ಘಟನೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅವಮಾನಕರವಾಗಿಸಿರುವುದು ಏನೆಂದರೆ, ರಾಮಯ್ಯನವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಯಾರನ್ನೂ ಕರೆದಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದ್ಧೂರಿ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದೂ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ತಾವಾಗಿಯೇ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟಾದರೂ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರದ ಮರುದಿನವೇ ಒಂದು ಬಿಲ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅವರು ದುಃಖದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಸರ ಉಂಟುಮಾಡಿದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಬಿಲ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಯಾಗಲಿ, ಲಿಖಿತ ನೋಟಿಸ್ ಆಗಲಿ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಲಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿವರಣೆಗಳಾಗಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರ ಮೂಲಕ ನಡೆಸುವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೊದಲು ತಿಳಿಸಿರಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮೌನವಾಗಿಯೇ, ಒಂದು ಮಾಮೂಲಿ ವ್ಯವಹಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿ ಬಿಲ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ!
ಹಾಗಾದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂದು 'ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವ' ಎಂದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಏನು?
ಪಿ ರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಓರ್ವ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕ ಮಾತ್ರವೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ದ ಹಿಂದೂ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಬ್ಯೂರೋ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಓರ್ವ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಜನರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಹೆಸರು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ, ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿತ್ತು.
ಇಂತಹ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರಿಯಾದ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಬಿಲ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತೇ?
ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರದ ಇಂತಹ 'ಗೌರವಗಳಿಗೆ' ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೇ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದಾದರೆ, ಇಂತಹ ಗೌರವ ಯಾವ ಕುಟುಂಬ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ?
ಹಾಗಾದರೆ, ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು? ಹಿರಿಯ ನಟರು, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬರಹಗಾರರು, ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಜನರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಬಹುದು? ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಗಣ್ಯರು ಮೃತರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರೆ, ಅಥವಾ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರೆ ಹೇಗಾದೀತು? ಇಂತಹ ಭೇಟಿಗಳಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕಳುಹಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಇಂತಹ ಕುಟುಂಬಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಅವರ ಮುಂದೆ ಒಂದೋ ಇಂತಹ ಅವಮಾನವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ, ಅಥವಾ ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೊರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಉಳಿಯಲಿವೆ.
ಹಾಗೆಂದು ಇದು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ನಡೆದಿರುವ ಒಂದು ಘಟನೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ! ಇದು 'ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವ' ಎನ್ನುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಡೆಯುವ ರೀತಿಯೂ ಹೌದು.
ಸರ್ಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ, ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ಮುಂದೆ ಸೊಗಸಾದ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರ ಮೌನವಾಗಿಯೇ ಬಿಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮುಜುಗರದ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಅನಗತ್ಯವಾದ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆ ಹೇರುತ್ತದೆ.
ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕ್ರೂರವಾದ, ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಸರಿ.
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ವ್ಯಂಗ್ಯವನ್ನೊಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ. ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ರಾಮಯ್ಯನವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಭೇಟಿ ನೀಡದೆ, ಉದ್ದೇಶ ರಹಿತವಾಗಿಯೇ ಶಿವಕುಮಾರ್ ರಾಮಯ್ಯನವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೊರೆ ಹೊರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರು.
ಓರ್ವ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯೇ ನೆಮ್ಮದಿ ಎನಿಸುವಂತಾದರೆ, ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಳಾಗಿರಬೇಡ?
ಈ ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ, ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದೆ. ನಾನು ಡಿಸಿಪಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಸದಾಶಿವನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಇಂತಹ ಮೌನವೇ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುವುದೇ ಹೀಗೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನುಣುಚಿಕೊಂಡು, ಕುಟುಂಬಗಳು ಮೌನವಾಗಿಯೇ ನರಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.
ನಿಜ ವಿಚಾರ ಕಟುವಾಗಿದೆ: ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವಸ್ತುವಿನಂತೆ ಕಾಣಲಾಗುತ್ತದೋ, ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳು ಖರೀದಿಯಾಗುತ್ತವೆಯೋ, ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಇಂತಹ ಅವಮಾನಕರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ. ಮೇಲಿನ ತನಕ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆಳಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಜನರನ್ನು ಶೋಷಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕು:
ರಾಮಯ್ಯನವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಬಿಲ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ?
ಈ ಬಿಲ್ ನೀಡುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದವರು ಯಾರು?
ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ನೀತಿ ಇದೆಯೇ?
ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತೇ?
ದುಃಖದಲ್ಲಿರುವ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಗಣ್ಯರ ಭೇಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಿಲ್ ನೀಡುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದವರು ಯಾರು?
ಇಂತಹ ನಡತೆಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಬೇಕು.
ಯಾಕೆಂದರೆ, ನೈಜ ಗೌರವ ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತದ ಜೊತೆಗೆ ಖಂಡಿತಾ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನೈಜ ಗೌರವ ತನ್ನೊಡನೆ ಬಿಲ್ ಹೊತ್ತು ತರುವುದಿಲ್ಲ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಎಂದಾದರೆ, ಅದರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ಭರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ನಾಟಕವಾಡಲು ಯಾವುದೇ ನೈತಿಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಪಿ ರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸರ್ಕಾರದ ಇಂತಹ ಅಗೌರವದ ನಡೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
ಈ ಘಟನೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸಮಾಜ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ನೆಪಗಳನ್ನಲ್ಲ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕ್ರಮ ಜರುಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಮೌನವಾಗಿರುವುದಲ್ಲ.
ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಎನಿಸಿಕೊಂಡವರು ಇಂತಹ ಅವಮಾನಕರ ನಡತೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹೋದರೆ, ಅವರು 'ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವ' ಎನ್ನುವ ಪದವನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಈಗ ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆ ಖಂಡಿತಾ ಗೌರವವಲ್ಲ.
ಇದು ಒಂದು ಅವಮಾನ.
(ಗಿರೀಶ್ ಲಿಂಗಣ್ಣ ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನ ಬರಹಗಾರ, ರಕ್ಷಣೆ, ಏರೋಸ್ಪೇಸ್, ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರಾಗಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಜರ್ಮನಿಯ ಎಡಿಡಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಜಿಎಂಬಿಎಚ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಎಡಿಡಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಿರೀಶ್ ಲಿಂಗಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ: girishlinganna@gmail.com)