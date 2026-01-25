ಬೆಂಗಳೂರು : ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ಗೆ ಎದುರಾದ ಗದ್ದಲ, ಗೊಂದಲದ ಇದೀಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಅಂಗಳ ತಲುಪಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಗದ್ದಲದ ಗವರ್ನರ್ ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹಲೋಥ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಡುವಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಘೇರಾವ್ಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ದೂರಿದ್ದಾರಂತೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ವೀಡಿಯೋ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ವರದಿ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ನಂತರದ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಷಣದ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಟೀಕಿಸುವ ಅಂಶ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ತಾವು ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮೂವರು ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ, ಘೇರಾವ್ ಹಾಕಲು ಯತ್ನಿಸುವ ಮೂಲಕ ದುರ್ವರ್ತನೆ ತೋರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರಿದ್ದಾರಂತೆ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮದುವೆ ನಂತರವೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯುವತಿ ಜೊತೆ ಲವ್ವಿಡವ್ವಿ: ನವವಿವಾಹಿತರ ಬ್ರೇಕಪ್ ಕಹಾನಿಗೆ ರೋಚಕ ಟ್ವಿಸ್ಟ್..!
ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿದಿ ಸದನದಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲವು ಶಾಸಕರು ತಮಗೆ ಫೇರಾವ್ ಹಾಕುವ ಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು.ಇದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಯಿತು ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಗವರ್ನರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧದ ಟೀಕೆಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ತಾವು ನೀಡಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಭಾಷಣ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಪ್ಪದ ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆ, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಓದಲು ತಾವು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರ, ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣ, ಭಾಷಣ ಓದಿದ ಬಳಿಕ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರ ವರ್ತನೆ, ನಂತರ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಿದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದ KMF..! ಇನ್ಮುಂದೆ ಕೇವಲ 10 ರೂ.ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಲು-ಮೊಸರು
ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಿದ್ದವು..? ಕೇಂದ್ರದ ವಿಬಿ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ 2025 ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರು ವುದರ ವಿರುದ್ದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದು, ಯೋಜನೆ ಬಗೆಗಿನ ಕಟುಟೀಕೆ ಗಳೇನು..? ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಓದುವುರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪರಿಣಾಮವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.