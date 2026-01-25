English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್‌ಗೆ ಕೈ ನಾಯಕರ ಘೇರಾವ್..! ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ದೂರು

ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್‌ಗೆ ಕೈ ನಾಯಕರ ಘೇರಾವ್..! ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ದೂರು

ಗವರ್ನರ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರಾಜಕೀಯ ಜಟಾಪಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿನ ಗದ್ದಲ, ಘೇರಾವ್ ಯತ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಲಿಖಿತ ದೂರು ಹಾಗೂ ದಾಖಲೆ ಸಮರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಇದು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮುಜಗರ ತಂದಿಟ್ಟಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 25, 2026, 08:41 PM IST
    • ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಗೆ ಕೈ ನಾಯಕರ ಘೇರಾವ್..!
    • ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಗೆಹಲೋತ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್..!
    • ವೀಡಿಯೋ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ದೂರು

Trending Photos

ದುಡ್ಡಿದೆ ಎಂದು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಗಮನ.. ಯಾಮಾರಿದ್ರೆ ಬಿಡಿಗಾಸು ಸಿಗಲ್ಲ!
camera icon6
Gold
ದುಡ್ಡಿದೆ ಎಂದು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಗಮನ.. ಯಾಮಾರಿದ್ರೆ ಬಿಡಿಗಾಸು ಸಿಗಲ್ಲ!
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ: ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಟೈಮ್‌ ಶುರು! ಕಡುಬಡವರೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸಮಯ..
camera icon6
Surya Gochar 2026
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ: ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಟೈಮ್‌ ಶುರು! ಕಡುಬಡವರೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸಮಯ..
ನಾನು ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸದಿರಲು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆ ಘಟನೆಯೇ ಕಾರಣ..! ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ
camera icon6
South Actress Sai Pallavi
ನಾನು ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸದಿರಲು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆ ಘಟನೆಯೇ ಕಾರಣ..! ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ
30 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲು! ಬಡವರಿಗೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರ..
camera icon11
sun transit 2026 effects
30 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲು! ಬಡವರಿಗೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರ..
ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್‌ಗೆ ಕೈ ನಾಯಕರ ಘೇರಾವ್..! ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ದೂರು

ಬೆಂಗಳೂರು : ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್‌ಗೆ ಎದುರಾದ ಗದ್ದಲ, ಗೊಂದಲದ ಇದೀಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಅಂಗಳ ತಲುಪಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಗದ್ದಲದ ಗವರ್ನರ್ ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹಲೋಥ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಡುವಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಘೇರಾವ್‌ಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ದೂರಿದ್ದಾರಂತೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ವೀಡಿಯೋ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ವರದಿ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ನಂತರದ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಷಣದ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಟೀಕಿಸುವ ಅಂಶ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ತಾವು ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮೂವರು ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ, ಘೇರಾವ್ ಹಾಕಲು ಯತ್ನಿಸುವ ಮೂಲಕ ದುರ್ವರ್ತನೆ ತೋರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರಿದ್ದಾರಂತೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮದುವೆ ನಂತರವೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯುವತಿ ಜೊತೆ ಲವ್ವಿಡವ್ವಿ: ನವವಿವಾಹಿತರ ಬ್ರೇಕಪ್ ಕಹಾನಿಗೆ ರೋಚಕ ಟ್ವಿಸ್ಟ್..!

ಜಂಟಿ‌ ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿದಿ ಸದನದಿಂದ  ಹೊರಡುವಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲವು ಶಾಸಕರು ತಮಗೆ ಫೇರಾವ್ ಹಾಕುವ ಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು.ಇದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಯಿತು ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಗವರ್ನರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧದ ಟೀಕೆಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ತಾವು ನೀಡಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಭಾಷಣ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಪ್ಪದ ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆ, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಓದಲು ತಾವು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರ, ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣ, ಭಾಷಣ ಓದಿದ ಬಳಿಕ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರ ವರ್ತನೆ, ನಂತರ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಿದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದ KMF..! ಇನ್ಮುಂದೆ ಕೇವಲ 10 ರೂ.ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಲು-ಮೊಸರು

ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಿದ್ದವು..? ಕೇಂದ್ರದ ವಿಬಿ ಜಿ ರಾಮ್‌ ಜಿ 2025 ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರು ವುದರ ವಿರುದ್ದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದು, ಯೋಜನೆ ಬಗೆಗಿನ ಕಟುಟೀಕೆ ಗಳೇನು..? ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಓದುವುರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪರಿಣಾಮವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Thawar Chand GehlotGovernor Gehlotkarnataka governorKannada newsKannada

Trending News