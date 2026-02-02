ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ..! ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ಶಾಲೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ

ಬೆಂಗಳೂರು, 2025-26ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಉರ್ದು-ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಶಾಲಾ ಕೆಲಸದ ಸಮಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ, ಅನುದಾನಿತ ಮತ್ತು ಅನುದಾನರಹಿತ ಉರ್ದು-ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಆದೇಶಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಘವು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸುತ್ತೋಲೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸೋಮವಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಜನವರಿ 30 ರ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು, "ಈ ಹಿಂದೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31, 2002 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಸ್ಥಾಯಿ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ, ರಾಜ್ಯದ ಉರ್ದು-ಮಾಧ್ಯಮ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.45 ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಥಾಯಿ ಆದೇಶವನ್ನು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಮಾರ್ಚ್ 8, 2023 ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ, ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ 2023-24ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಆ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಲಹಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯು ದೈನಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4.20 ರವರೆಗೆ ನಿಯಮಿತ ಶಾಲಾ ಕೆಲಸದ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಂಜಾನ್ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ಉರ್ದು-ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವಿಶೇಷ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜನವರಿ 17, 2026 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿತು.
"2025-26ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ, ಅನುದಾನಿತ ಮತ್ತು ಅನುದಾನರಹಿತ ಉರ್ದು-ಮಾಧ್ಯಮ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ, ಶಾಲಾ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 20, 2026 ರವರೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.