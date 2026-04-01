ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರನ್ನು ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಹೊರಬಿತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

Karnataka Government Outsourced Employees News: ಇದು ಯಾರದೋ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಕೆಲಸ. ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯದ್ದು ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರನ್ನು ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಂಗತಿ ಇತ್ತು. ಈ ಆದೇಶದ ಪತ್ರ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸಹಜವಾಗಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಆತಂಕವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯದ್ದು ಎನ್ನಲಾದ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿದೆ.
ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯದ್ದು ಎನ್ನಲಾದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು?
ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯದ್ದು ಎನ್ನಲಾದ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರ ಜತೆ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಪ್ಪಂದ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಗುತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಟೆಂಡರ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನುವ ಅಂಶ ಅಡಕವಾಗಿತ್ತು.
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿರುವ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಏನು?
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 96 ಸಾವಿರ ಜನ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆತಂಕಿತರಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿದೆ. ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಅವರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಕುರಿತಾದಂತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ:
ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇಂಥ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿಲ್ಲ. ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ನಕಲಿ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ಅಧಿಕೃತವಾದುದಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ. ರಾಜಮ್ಮ ಅವರು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ನಕಲಿ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳೇನು?
ಟೆಂಡರ್ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಅಂಥ ನೌಕರರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನೌಕರರು ಟೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬೇಕು.
ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡದೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರ ಸೇವೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ನೌಕರರನ್ನು ಅದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು.
ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ನೌಕರರಿಗೆ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ನೇರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು.
ಹೊಸದಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಸ ಏಜೆನ್ಸಿಯದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಬದ್ಧತೆ ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಖಾಯಂ ಆಗುವ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಹಕ್ಕು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ನಂತರವೂ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಂಥವರಿಗೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲಾದ ವೇತನವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
