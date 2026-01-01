English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಬಂತು ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ..! ಯಾವ ಹುದ್ದೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೀಸಲು?

ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಬಂತು ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ..! ಯಾವ ಹುದ್ದೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೀಸಲು?

Karnataka govt good news push for kannadiga job : ಹೊಸವರ್ಷಕ್ಕೆಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮನೆ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ..ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸರ್ಕಾರ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗಾಗಿಯೇ ಉತ್ತಮ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗ್ತಿದೆ..ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದೇನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ..  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 1, 2026, 04:15 PM IST
  • ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಶ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
  • ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸರ್ಕಾರ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗಾಗಿಯೇ ಉತ್ತಮ ಮೀಸಲಾತಿ

Trending Photos

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ನೋವಿನ ಸುದ್ದಿ.. ಏಳು ವರ್ಷ ಕೋಮಾದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ನಿಧನ..!
camera icon5
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ನೋವಿನ ಸುದ್ದಿ.. ಏಳು ವರ್ಷ ಕೋಮಾದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ನಿಧನ..!
ವಾಹನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಸುದ್ದಿ..! 2026 ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಸ್ಟೈಲಿಷ್‌ ಬೈಕ್‌ಗಳು..
camera icon5
Bikes
ವಾಹನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಸುದ್ದಿ..! 2026 ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಸ್ಟೈಲಿಷ್‌ ಬೈಕ್‌ಗಳು..
ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇವೆರಡನ್ನು ಬೆರೆಸಿಟ್ಟು ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಮೊಣಕಾಲುದ್ದ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ
camera icon6
Gray Hair Home Remedies
ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇವೆರಡನ್ನು ಬೆರೆಸಿಟ್ಟು ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಮೊಣಕಾಲುದ್ದ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ
ಶನಿ ಶುಕ್ರ ಯುತಿ: 10 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಲಾಭ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ.. ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲು
camera icon10
Labh Drishti Rajyog 2026
ಶನಿ ಶುಕ್ರ ಯುತಿ: 10 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಲಾಭ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ.. ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲು
ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಬಂತು ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ..! ಯಾವ ಹುದ್ದೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೀಸಲು?

Karnataka govt good news push for kannadiga job : ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ  ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ.ಮುಂದಿನ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆ ಆಗಲಿದೆ..ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 50, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 70, ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ, ಡಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 100 ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವ ಗುರಿ ಇದೆ. ಇದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಉದ್ಯೋಗ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕಾಪಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. 
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್‌ ‘ಕಿಕ್‌’ 2026ಕ್ಕೆ ಹಾಯ್‌ ಹಾಯ್‌ ನಿನ್ನೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಮದ್ಯಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗಿದೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Add Zee News as a Preferred Source

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವರಿಗೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ..ಕನಿಷ್ಠ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವವರು ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ ಹೊಂದಿರುವವರನ್ನು ಕನ್ನಡ ಓದಲು ಬರೆಯಲು ಬರುವವರನ್ನ ಮಾತ್ರ 'ಸ್ಥಳೀಯರು' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು,ಯಾವ ಹುದ್ದೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೊದಾದ್ರೆ  ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 50, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 70 ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ 'ಸಿ' ಹಾಗೂ 'ಡಿ' ದರ್ಜೆಯ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 100 ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವು ಏನು...ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು "ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಲುವಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದವರು ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸನ ರೂಪಿಸುವ ಮುನ್ನ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಪ್ರೊ-ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು, "ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ  ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಲುವಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದಿಗೂ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದವರು ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವಾರು ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್‌ಗೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜಾಲಿ..ಜಾಲಿ..!

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Karnataka govt kannadiga job

Trending News