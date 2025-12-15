English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರಕ ವದಂತಿ : ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಚ್ಚರಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗ

ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರಕ ವದಂತಿ : ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಚ್ಚರಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗ

ಮೊಟ್ಟೆ ಪ್ರಿಯರು ನೋಡಲೇ ಬೇಕಾದ ಸ್ಟೋರಿ. ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರಕ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜನರ ಆತಂಕ ದೂರು ಮಾಡೋಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಂಡ್ ಗಳ ಮೊಟ್ಟೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆ ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇಫ್ ಅಂತಾ ಕೂಡ ವರದಿ ಬಂದಿದೆ..ಮೊಟ್ಟೆ ವದಂತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 15, 2025, 09:25 PM IST
    • ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರಕ ವದಂತಿ ಎಚ್ಚೇತ್ತ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ
    • ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಂಡ್ ಗಳ ಮೊಟ್ಟೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಸೂಚನೆ
    • ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇಫ್ ಅಂತಾ ವರದಿ

Trending Photos

2026ರಲ್ಲಿ ಶನಿಯಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ: ಮುಟ್ಟಿದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ
camera icon4
2026 Lucky Zodiac Signs
2026ರಲ್ಲಿ ಶನಿಯಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ: ಮುಟ್ಟಿದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ
ಪಾಪದ ಕೊಡವನ್ನ ಪಾಪ ಎಂದು ಧನುಷ್‌ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ರಕ್ಷಿತಾ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಕ್ಕಾ ಸುದೀಪ್‌..!
camera icon5
ಪಾಪದ ಕೊಡವನ್ನ ಪಾಪ ಎಂದು ಧನುಷ್‌ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ರಕ್ಷಿತಾ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಕ್ಕಾ ಸುದೀಪ್‌..!
T20 ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಗ್‌ ಪ್ಲಾನ್..‌‌ ಸೂರ್ಯ ಪಡೆಗೆ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಗೆಲ್ಲೋ ಚಾಲೆಂಜ್..!
camera icon5
T20 ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಗ್‌ ಪ್ಲಾನ್..‌‌ ಸೂರ್ಯ ಪಡೆಗೆ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಗೆಲ್ಲೋ ಚಾಲೆಂಜ್..!
ಪ್ರೀತಿಸಿದವನ ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಾಮಾಚಾರ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿದ ನಟಿ! ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಬೇಕೆಂದವನ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಬೇರೊಬ್ಬನ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ಸುಂದರಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
Divyanka Tripathi
ಪ್ರೀತಿಸಿದವನ ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಾಮಾಚಾರ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿದ ನಟಿ! ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಬೇಕೆಂದವನ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಬೇರೊಬ್ಬನ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ಸುಂದರಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರಕ ವದಂತಿ : ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಚ್ಚರಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂರ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗ್ತಿರೋ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಅದು ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರಕ ಅಂಶ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ. ಜನ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇವನೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಪಡುತ್ತಾ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಆತಂಕ ದೂರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗೋದು ಬೇಡ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಂಡ್ ಗಳನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳ್ತೆನೆ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇನ್ನೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುವ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಥರ ತಪ್ಪು ಆಗಿದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜನರು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗೋದು pಬೇಡ. ಜನರು ಆತಂಕ ಕೂಡ ಪಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ  ಮೊಟ್ಟೆ ವದಂತಿ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರ ಬಯಲಾಗಿದೆ‌.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಾರ್ಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಡೆಡಿಕೇಷನ್‌ ಹೇಗಿತ್ತು..?

ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಕಾರಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾ ವರದಿ ಬಂದಿದೆ. ಮೊಟ್ಟರ ಸೇಫ್ ಅಂತಾ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಔಷಧಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ‌ಇಲಾಖೆ  ತಿಳಿಸಿದೆ

ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇಫ್ ಅಂತಾ ವರದಿ ಇದೆ ಅಂತಾ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಇತ್ತ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಮೊಟ್ಟೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ಯಾಬ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Bengalurukarnataka governmentgenotoxic substancesCancereggs cancer

Trending News