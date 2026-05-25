Labour Wages Hike: ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೊನೆಗೂ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಶೇ.60 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿ, 2026ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
Karnataka Labour Minimum Wage Hike: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ (Karnataka Govt) ಕೊನೆಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಘಟಿತ ಮತ್ತು ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸುದೀರ್ಘ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (Karnataka Hikes Minimum Wages) ಮಾಡಿ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಮೇ 22 ರಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿ, 81 ಅಧಿಸೂಚಿತ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ಸರಾಸರಿ ಶೇ.60% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ, 2026ರಲ್ಲಾದ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಶೇ.60 ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ:
ರಾಜ್ಯದ ಸಂಘಟಿತ ವಲಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಲಯಗಳ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ಶೇ.60% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ (Increase the minimum wage of workers by 60%) ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅನ್ವಯ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ (GBA) ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಹಂತದ ಕೌಶಲ್ಯರಹಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ, ಇನ್ಮೇಲೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದರೂ 23 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ವೇತನ ಪಾವತಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಅನ್ವಯ ಕೊನೆಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ನಿಗದಿತ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ನಿಯಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಲಾಗಿದೆ. ನೂತನ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಏರಿಕೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ, ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜು ಭೋದಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಕೋರಿಯರ್ ಕಂಪನಿಗಳ ನೌಕರರು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
8 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ:
ಕಳೆದ 2016-17 ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆ ನಂತರ ಇದುವರೆಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾದರೂ, ಸಂಬಳ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕೂಗು ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೀಗ ಕೊನೆಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅಸ್ತು ಎಂದಿದೆ.
ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಯ್ತು ವೇತನ?
ಇನ್ನು ವಲಯ 3ರ ಕೌಶಲ್ಯರಹಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ 19,400 ರೂ. ವೇತನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಲಯ 1 ಅಂದರೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು 31,100 ರೂ. ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊಸ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಿಯಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಲಯವಾರು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಇನ್ನು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು (VDA) ಸಹ ಈ ಬಾರಿ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೌಶಲ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.