Jan Aushadhi Kendra Licence: ಕಳಪೆ ಜಿಮೆರಿಕ್ ಔಷಧ ತಡೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಪರವಾನಗಿ ನಿಯಮ (Jan Aushadhi Kendra Licence) ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
Jan Aushadhi Kendra Licence Karnataka: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ 230 ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ (Jan Aushadhi Kendra) ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 35 ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಔಷಧಿಗಳು (Unsafe Drungs) ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಶಾಕಿಂಗ್ ವರದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡುರಾವ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಜನೌಷಧಿ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬಿಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು? ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಜನೌಷಧಿ ಮಳಿಗೆಗಳ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆಯಲು ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್:
ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಔಷಧಿಗಳು/ ಕಳಪೆ ಜಿಮೆರಿಕ್ ಔಷಧ ತಡೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಜನೌಷಧಿ ಮಳಿಗೆಗಳ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆಯಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದರಡಿ, ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜೆನೆರಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಕಳಪೆ ಜಿಮೆರಿಕ್ ಔಷಧ ತಡೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮ:
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 450 ಔಷಧಿಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 2025-2026 ರಲ್ಲಿ, ಇಲಾಖೆಯು ಸುಮಾರು 1.85 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಜಿಮೆರಿಕ್ ಔಷಧ ತಡೆಗೆ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಗುಣಮಟ್ಟವಿಲ್ಲದ (NSQ) ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಲು ವಿಫಲವಾದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೂಲಕ NSQ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಮಾರಾಟವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಾಕಿಸ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಅಂತಹ ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಬಿಲ್ ಮಾಡಲು ಸಹ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲಾಖೆಯು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ಟಾಕ್ನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಲಭ್ಯತೆ, ಸ್ಮಾಕ್-ಇನ್-ಹ್ಯಾಂಡ್, ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ಆದಾಯಗಳು ಸೇರಿವೆ.ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮನೋವಿಕೃತ ವಸ್ತುಗಳ (ಎನ್ಡಿಪಿಎಸ್) ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಔಷಧಿಗಳ ದುರುಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಳವಳಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಇಲಾಖೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.
NDPS ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು NDPS ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಮೊದಲು ರೋಗಿ, ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.