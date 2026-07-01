/ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ; ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ, ಅರ್ಹತೆ, ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ!

Direct Recruitment Govt jobs in Karnataka: ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಲಭಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮೋರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ, ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಹಾಗೂ ಡಾ. ಎ.ಪಿ.ಜೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ 1,042 ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಅನುಮೋದನೆ ಕೂಡ ನೀಡಿದೆ.
ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ?
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ 1,042 ಬೋಧಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (KEA) ಮುಖಾಂತರ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಬರುವ ಒಟ್ಟು 3,409 ಹುದ್ದೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತಾದರೂ, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ಈಗ 1,042 ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ 3,409 ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತಾದರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 1,042 ಬೋಧಕ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ 1,940 ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ/ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (KEA)ದ ವತಿಯಿಂದ 1,042 ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವೃಂದ ಮತ್ತು ಉಳಿಕೆ ವೃಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸುಲಭ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಯಾವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ.
1. ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 452 ಹುದ್ದೆಗಳು.
ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು: 8 ಹುದ್ದೆಗಳು
ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು: 10 ಹುದ್ದೆಗಳು
ಉರ್ದು ಭಾಷಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು: 2 ಹುದ್ದೆಗಳು
ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು: 57 ಹುದ್ದೆಗಳು
ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು: 57 ಹುದ್ದೆಗಳು
ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು: 57 ಹುದ್ದೆಗಳು
ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು: 57 ಹುದ್ದೆಗಳು
ಗಣಕಯಂತ್ರ (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್) ಉಪನ್ಯಾಸಕರು: 48 ಹುದ್ದೆಗಳು
ಇತಿಹಾಸ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು: 3 ಹುದ್ದೆಗಳು
ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು: 47 ಹುದ್ದೆಗಳು
ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು: 53 ಹುದ್ದೆಗಳು
ಲೆಕ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು: 53 ಹುದ್ದೆಗಳು
2. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮಾದರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ / ಡಾ. ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 58 ಹುದ್ದೆಗಳು.
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರು: ತಲಾ 6 ಮತ್ತು 7 ಹುದ್ದೆಗಳು
ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರು: ತಲಾ 3 ಮತ್ತು 4 ಹುದ್ದೆಗಳು
ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರು: ತಲಾ 8 ಮತ್ತು 10 ಹುದ್ದೆಗಳು
ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು: ಒಟ್ಟು 20 ಹುದ್ದೆಗಳು
3. ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 532 ಹುದ್ದೆಗಳು
ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರು: 91 ಹುದ್ದೆಗಳು
ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರು: 88 ಹುದ್ದೆಗಳು
ಉರ್ದು ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರು: 95 ಹುದ್ದೆಗಳು
ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರು: 88 ಹುದ್ದೆಗಳು
ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರು: 84 ಹುದ್ದೆಗಳು
ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರು: 86 ಹುದ್ದೆಗಳು
ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿರಲಿದೆ?
ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು (KEA) ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1,042 ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಲಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ (TET) ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಿದೆ. ಕೆಇಎ ವತಿಯಿಂದ ಲಿಖಿತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಮೆರಿಟ್ ಹಾಗೂ ಮೀಸಲಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
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