ಜೆಡಿಎಸ್ ಸಮಾವೇಶ ಸಕ್ಸಸ್ : ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿದ ದಳಪತಿಗಳು ಗುಡುಗು

ಹಾಸನ : ರಾಜ್ಯದ ಏಕೈಕ ಪಕ್ಷ ಜೆಡಿಎಸ್, ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷ ಸಂದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆ ಇಂದು ದೇವೇಗೌಡರ ತವರು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಸಮಾವೇಶ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸೇರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೃಹತ್ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜೆಡಿಎಸ್, ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಜನರನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ..
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸೇರಿದ್ದ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡು ಸಮಾವೇಶಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ವಾಗ್ದಾಳಿಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ ದಳಪತಿಗಳು ಭಾಷಣದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟರು.. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ಬಹುತೇಕ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರುಗಳು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರುಗಳು ಮುಖಂಡರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
93ರ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ದೇವೇಗೌಡರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದರು ನನ್ನ ಮಗ ರೇವಣ್ಣನನ್ನ ನನ್ನ ಎದುರೇ ಎಸ್ಐಟಿಯವರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು.. ಅಂತಹ ಎಸ್ಐಟಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಾಲ ಬರಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಜನ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಚಿರರುಣಿ ಮೋದಿಯವರನ್ನ ಕರೆತಂದು ಎನ್ಡಿಎ ಎಂಪಿಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಸಭೆ ಮಾಡುವ ಆಸೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು.
ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇದು ಬ್ರೋಕರ್ ಸರ್ಕಾರ ಈಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪುತ್ತಿದೆ. ನನಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ರಾಜ್ಯದ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವುದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ. ನನ್ನ ಆಯಸ್ಸ ಉ ಇಋಒ ವರೆಗು ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯಗಯ ಅಹಿಂದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಹಿಂದ ಹೆಸರು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಅವರ ಸಾಧನೆ, ಇವರ ದುರಾಡಳಿತದಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇದರ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಬಜೆಟ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಸಾಲಾ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಎಂದು ಗುಡುಗಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಹಾಸನ ಸಂಸದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಪಟೇಲ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ಪರೋಕ್ಷ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ಅವರ ತಾತ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪಾಲಾಯ್ತು ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ರು.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಎಉವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಯೋಜನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸಮಾವೇಶವು ತನ್ನ ತವರು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಅಭೂತ ಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ರಣಕಹಳೆ ಊದಿದೆ.