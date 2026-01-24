English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಜೆಡಿಎಸ್ ಸಮಾವೇಶ ಸಕ್ಸಸ್ : ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿದ ದಳಪತಿಗಳು ಗುಡುಗು

ಜೆಡಿಎಸ್ ಸಮಾವೇಶ ಸಕ್ಸಸ್ : ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿದ ದಳಪತಿಗಳು ಗುಡುಗು

ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ‌ಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ತನ್ನ ತವರು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡಿದೆ.. ವೇದಿಕೆಲ್ಲಿ ಭಾಷಣದುದ್ದಕ್ಕೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿದ ದಳಪತಿಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಚುನಾವಣೆ ರಣಕಹಳೆ ಊದಿದ್ದಾರೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 24, 2026, 08:50 PM IST
    • ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್‌ ‌ಜನತಾ ಸಮಾವೇಶ
    • ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿದ ದಳಪತಿಗಳು
    • ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌‌ಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸಮಾವೇಶ

Trending Photos

Gillinata: ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದೆ ಓಕೆ ಆದ್ರೀಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಢವಢವ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಂದಿದ್ಯಾಕೆ ಪಲಾರ್‌ ಗಿಲ್ಲಿ
camera icon7
gillinata
Gillinata: ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದೆ ಓಕೆ ಆದ್ರೀಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಢವಢವ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಂದಿದ್ಯಾಕೆ ಪಲಾರ್‌ ಗಿಲ್ಲಿ
ನನ್ನ ಎದೆ ಗಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಅಮೆರಿಕದ ಆ ಕೆಲಸ ಸುಲಭವಾಯ್ತು..! ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ರೀಲ್ಸ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌
camera icon6
Julia Ann
ನನ್ನ ಎದೆ ಗಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಅಮೆರಿಕದ ಆ ಕೆಲಸ ಸುಲಭವಾಯ್ತು..! ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ರೀಲ್ಸ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌
kareena kapoor: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್‌ ಫಿಟ್ನೆಸ್‌ ರಹಸ್ಯವೇನು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
Kareena Kapoor
kareena kapoor: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್‌ ಫಿಟ್ನೆಸ್‌ ರಹಸ್ಯವೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ನಾನು ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸದಿರಲು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆ ಘಟನೆಯೇ ಕಾರಣ..! ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ
camera icon6
South Actress Sai Pallavi
ನಾನು ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸದಿರಲು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆ ಘಟನೆಯೇ ಕಾರಣ..! ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ
ಜೆಡಿಎಸ್ ಸಮಾವೇಶ ಸಕ್ಸಸ್ : ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿದ ದಳಪತಿಗಳು ಗುಡುಗು

ಹಾಸನ : ರಾಜ್ಯದ ಏಕೈಕ ಪಕ್ಷ ಜೆಡಿಎಸ್, ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ‌ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷ ಸಂದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆ ಇಂದು ದೇವೇಗೌಡರ ತವರು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ‌ಜನತಾ ಸಮಾವೇಶ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸೇರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೃಹತ್ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜೆಡಿಎಸ್, ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಜನರನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ.. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸೇರಿದ್ದ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡು ಸಮಾವೇಶಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ವಾಗ್ದಾಳಿಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ ದಳಪತಿಗಳು ಭಾಷಣದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟರು.. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ಬಹುತೇಕ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರುಗಳು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರುಗಳು ಮುಖಂಡರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಮುಜುಗರಕ್ಕೀಡು ಮಾಡುವ ಸನ್ನಿವೇಶ : ನಿಖಿಲ್‌ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

93ರ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ದೇವೇಗೌಡರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದರು ನನ್ನ ಮಗ ರೇವಣ್ಣನನ್ನ ನನ್ನ ಎದುರೇ ಎಸ್‌ಐಟಿಯವರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು.. ಅಂತಹ ಎಸ್ಐಟಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಾಲ ಬರಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಜನ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಚಿರರುಣಿ ಮೋದಿಯವರನ್ನ ಕರೆತಂದು ಎನ್‌ಡಿಎ ಎಂಪಿಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಸಭೆ ಮಾಡುವ ಆಸೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. 

ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ‌ಇದು ಬ್ರೋಕರ್ ಸರ್ಕಾರ ಈ‌ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪುತ್ತಿದೆ. ನನಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ರಾಜ್ಯದ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವುದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ. ನನ್ನ ಆಯಸ್ಸ ಉ ಇಋಒ ವರೆಗು ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯಗಯ ಅಹಿಂದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಹಿಂದ ಹೆಸರು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಅವರ ಸಾಧನೆ, ಇವರ ದುರಾಡಳಿತದಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇದರ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಬಜೆಟ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಸಾಲಾ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಎಂದು ಗುಡುಗಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಹಾಸನ ಸಂಸದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಪಟೇಲ್‌ ವಿರುದ್ಧವೂ ಪರೋಕ್ಷ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಹೆಚ್‌ಡಿಕೆ ಅವರ ತಾತ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪಾಲಾಯ್ತು ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಬೆಂಗಳೂರು..! ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಫಸ್ಟ್, ರಾಜಧಾನಿ ನೆಕ್ಸ್‌ 

ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಎಉವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಯೋಜನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದ  ಜೆಡಿಎಸ್ ಸಮಾವೇಶವು ತನ್ನ ತವರು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಅಭೂತ ಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ರಣಕಹಳೆ ಊದಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

JDSKarnataka politicshassanHD KumaraswamyHD Deve Gowda

Trending News