ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಿಸಿಲು, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ತಾಪಮಾನವಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

Karnataka Heatwave Alert: ಬಹುಶಃ ಈ ತಲೆಮಾರಿನವರು ಇಷ್ಟು ಬಿಸಿಲು ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಕಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿಸಿಲು ಈಗ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಬಿಸಿಲನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹಲವು ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಬಿಸಿಲು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಿಸಿಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಾಗಿದ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇವೆ.
ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ನಿಂದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿರುವ ಎಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:-
>> ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ Heat Stroke Management Room ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.
>> Heat Stroke Management Roomಗಳು ಮೇ 31ರವರೆಗೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಬೇಕು.
>> ಪ್ರತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ 2 ಹಾಸಿಗೆಗಳು, ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರಬೇಕು.
>> ಪ್ರತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು.
>> Fan, Ice cubes, Thermometers ಮುಂತಾದ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂತಿರಬೇಕು.
>> ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಡಮಾಡಬಾರದು.
>> ಪ್ರತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲೂ ORS (Oral Rehydration Solution) ಕೌಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು.
>> Heat Related Illness (HRI) ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಬೇಕು.
>> Heat Related ಬಂದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು IHIP ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
>> ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ತರಬೇತಿ ನೀಡಬೇಕು.
>> ತರಬೇತುಗೊಂಡಿರುವ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು.
ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ತನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯಾವ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಬಿಸಿಲಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಖೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
* ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (ಮಧ್ಯಾಹ್ನ) ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
* Dehydration ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ, ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ.
* ಸೆಖೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದಿರಲು ಹಗುರವಾದ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ.
* ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ನೀರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ತಾಪಮಾನವಿದೆ?
* ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
ಗರಿಷ್ಟ 35°C
ಕನಿಷ್ಠ 22°C
* ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ
ಗರಿಷ್ಟ 36°C
ಕನಿಷ್ಠ 23°C
* ಮೈಸೂರು
ಗರಿಷ್ಟ 36°C
ಕನಿಷ್ಠ 24°C
* ಮಂಡ್ಯ
ಗರಿಷ್ಟ 37°C
ಕನಿಷ್ಠ 22°C
* ಚಾಮರಾಜನಗರ
ಗರಿಷ್ಟ 36°C
ಕನಿಷ್ಠ 22°C
* ಹಾಸನ
ಗರಿಷ್ಟ 34°C
ಕನಿಷ್ಠ 22°C
* ಕೊಡಗು
ಗರಿಷ್ಟ 34°C
ಕನಿಷ್ಠ 21°C
* ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ಗರಿಷ್ಟ 34°C
ಕನಿಷ್ಠ 21°C
* ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಗರಿಷ್ಟ 37°C
ಕನಿಷ್ಠ 23°C
* ದಾವಣಗೆರೆ
ಗರಿಷ್ಟ 37°C
ಕನಿಷ್ಠ 23°C
* ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
ಗರಿಷ್ಟ 37°C
ಕನಿಷ್ಠ 24°C
* ತುಮಕೂರು
ಗರಿಷ್ಟ 37°C
ಕನಿಷ್ಠ 23°C
* ರಾಮನಗರ
ಗರಿಷ್ಟ 37°C
ಕನಿಷ್ಠ 24°C
* ಕೋಲಾರ
ಗರಿಷ್ಟ 35°C
ಕನಿಷ್ಠ 22°C
* ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
ಗರಿಷ್ಟ 36°C
ಕನಿಷ್ಠ 23°C
* ಬಳ್ಳಾರಿ
ಗರಿಷ್ಟ 42°C
ಕನಿಷ್ಠ 22°C
* ಕೊಪ್ಪಳ
ಗರಿಷ್ಟ 38°C
ಕನಿಷ್ಠ 27°C
* ರಾಯಚೂರು
ಗರಿಷ್ಟ 40°C
ಕನಿಷ್ಠ 29°C
* ಯಾದಗಿರಿ
ಗರಿಷ್ಟ 39°C
ಕನಿಷ್ಠ 29°C
* ಕಲಬುರಗಿ
ಗರಿಷ್ಟ 39°C
ಕನಿಷ್ಠ 27°C
* ಬೀದರ್
ಗರಿಷ್ಟ 38°C
ಕನಿಷ್ಠ 27°C
* ವಿಜಯಪುರ
ಗರಿಷ್ಟ 39°C
ಕನಿಷ್ಠ 28°C
* ಬಾಗಲಕೋಟೆ
ಗರಿಷ್ಟ 39°C
ಕನಿಷ್ಠ 27°C
* ಬೆಳಗಾವಿ
ಗರಿಷ್ಟ 37°C
ಕನಿಷ್ಠ 24°C
* ಧಾರವಾಡ
ಗರಿಷ್ಟ 38°C
ಕನಿಷ್ಠ 25°C
* ಗದಗ
ಗರಿಷ್ಟ 38°C
ಕನಿಷ್ಠ 26°C
* ಹಾವೇರಿ
ಗರಿಷ್ಟ 37°C
ಕನಿಷ್ಠ 24°C
* ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ
ಗರಿಷ್ಟ 37°C
ಕನಿಷ್ಠ 23°C
* ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ
ಗರಿಷ್ಟ 37°C
ಕನಿಷ್ಠ 26°C
* ಉಡುಪಿ
ಗರಿಷ್ಟ 33°C
ಕನಿಷ್ಠ 27°C
* ವಿಜಯನಗರ
ಗರಿಷ್ಟ 36°C
ಕನಿಷ್ಠ 22°C
