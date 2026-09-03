/ಮಗ ತೀರಿಕೊಂಡರೂ ಸೊಸೆ ಅತ್ತೆಯನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ! ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು

Karnataka High Court: ಮಗ ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಸೊಸೆ ಅತ್ತೆಯನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಹೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಸೊಸೆಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ಅಥವಾ ಇತರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಾಗ, ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುವವರು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ಷರತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಬೇಕೆಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಶೀಲಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ (ಈ ಪ್ರಕರಣವು S. Sheela v. State of Karnataka & Others, W.P. No.12878/2026 ಆಗಿದೆ.) ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರಜ್ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ ನೀಡಿದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ?
ಪ್ರಕರಣದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು 81 ವರ್ಷದ ಬಿ.ಕೆ.ನಂಜಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅವರ ಸೊಸೆ ಎಸ್.ಶೀಲಾ. 2010ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 9ರಂದು ನಂಜಮ್ಮ ಅವರು ಕೆಲವು ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಸೊಸೆ ಶೀಲಾರ ಹೆಸರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಈ ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಯಿತು. ನಂಜಮ್ಮ ಅವರು ಮೊದಲು ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ, ತಾವು ಮಾಡಿದ್ದ Gift Deed ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ನಿರೂಪಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 2016ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 1ರಂದು ಆ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ Gift Deed ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿತ್ತು.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ನಂಜಮ್ಮ ಅವರು Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007ರ Section 23 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೊರೆ ಹೋದರು. ತಮ್ಮ ಸೊಸೆ ತಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿ, ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕೋರಿದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಾಸನದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣವು 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 5ರಂದು ನಂಜಮ್ಮರಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ವಾಸಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಈ ಆದೇಶವನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಶೀಲಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರಜ್ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರು Section 23ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ವಿವರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Section 23(1) ಅನ್ವಯ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಉಡುಗೊರೆ ಅಥವಾ ಇತರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಾಗ, ಆಸ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ಷರತ್ತು ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅಂತಹ ಷರತ್ತು ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಸಲು ಆಸ್ತಿ ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಅಂಶಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ Section 23ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಸೊಸೆಗೆ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ, ಸೊಸೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವನ್ನ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಮಗನ ಮರಣದಿಂದ ಹೊಸ ಬಾಧ್ಯತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ
ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೇ ಇದು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಅತ್ತೆಯ ಮಗ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆಂಬ ಒಂದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಸೊಸೆಯ ಮೇಲೆ Section 23 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ Gift Deedನಲ್ಲಿ ಸೊಸೆ ತನ್ನ ಅತ್ತೆಯನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಆಕೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಬೇಕೆಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಷರತ್ತು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮಗನ ಮರಣದ ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣವು ಹೊಸ ಷರತ್ತನ್ನ ಸೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ "ಮಗನ ಮರಣವು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಸೊಸೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. Section 23ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಹಾಗೂ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಷರತ್ತುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕೆಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
"Love and affection" ಎಂದರೆ maintenance condition ಅಲ್ಲ
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ Gift Deedನಲ್ಲಿ “love and affection” ಎಂಬ ಅಂಶವಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅತ್ತೆಯನ್ನ ಪೋಷಿಸುವ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಷರತ್ತಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯದ ಕಾರಣವನ್ನ ದಾಖಲಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಅದನ್ನೇ ನಂತರ “ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಪೋಷಿಸುವ ಕಡ್ಡಾಯ” ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕದ ಹೊಸ ಷರತ್ತನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣವೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ಸೊಸೆಯ ಮೇಲೂ Section 23 ಅನ್ವಯವಾಗಬಹುದೇ?
ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಿದೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೊಸೆ ಎಂಬ ಸಂಬಂಧದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ Section 23 ಎಂದಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಸೊಸೆಯ ಮೇಲೂ ಈ ಕಾನೂನು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ Section 23ರಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅಂಶಗಳು ಪೂರೈಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಷರತ್ತು ಇದ್ದಿತೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಮೊದಲು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಅಂತಹ ಷರತ್ತು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕೇವಲ “ಸೊಸೆ ಅತ್ತೆಯನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ” ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ Section 23 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Gift Deed ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
Maintenance ಮತ್ತು Section 23 ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನೂ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ maintenance ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕು ಒಂದು ವಿಷಯವಾದರೆ, Section 23ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನ ರದ್ದುಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ. Section 23ರ ಉದ್ದೇಶ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಷರತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ ನಂತರ ಆಸ್ತಿ ಪಡೆದವರು ಆ ಷರತ್ತನ್ನ ಪಾಲಿಸದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನೂ Section 23ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣದ ಆದೇಶ ರದ್ದು
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ Gift Deedನಲ್ಲಿ ಸೊಸೆ ಶೀಲಾ ಅವರು ನಂಜಮ್ಮ ಅವರನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪೋಷಿಸಬೇಕೆಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಷರತ್ತು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅಂತಹ ಷರತ್ತು ಇದ್ದುದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವ ಸಮಕಾಲೀನ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಾಖಲೆಗಳೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣವು Section 23ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಾಗ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಾನೂನು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲವೆಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣದ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 5ರ ಆದೇಶವನ್ನ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ, ಶೀಲಾರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು.
ತೀರ್ಪಿನ ಸಾರಾಂಶವೇನು?
ಈ ತೀರ್ಪನ್ನ “ಸೊಸೆ ಎಂದಿಗೂ ಅತ್ತೆಯನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಬಾರದು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ತೀರ್ಪಿನ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು Gift Deedನಲ್ಲಿರುವ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು Senior Citizens Actನ Section 23ರ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು. ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಷರತ್ತು ಇದ್ದರೆ, ಆ ಷರತ್ತನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಷರತ್ತು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮಗನ ಮರಣದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಸೊಸೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣವು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಈ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪಿನ ಸಾರವಾಗಿದೆ.