  • ನಾಳೆಯಿಂದ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನ ಪ್ರಾರಂಭ : ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆ

ನಾಳೆಯಿಂದ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನ ಪ್ರಾರಂಭ : ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆ

ನಾಳೆಯಿಂದ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಜಂಟಿ‌ಅಧಿವೇಶನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಿದೆ.. ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಿರುವ ಕಾರಣ ಸಮಗ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಈ ಕಲಾಪವನ್ನ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಜೀರಾಂಜಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಡೋಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕಲಾಪವನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಿದೆ.. ನಾಳೆಯಿಂದ ಜನವರಿ 31 ರವರೆಗೆ ಈ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು,ಆಡಳಿತ,ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧವೇ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 21, 2026, 10:24 PM IST
    • ಜಂಟಿ ಸದನವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರ ಭಾಷಣ
    • ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಸ್ಪೀಕರ್, ಸಭಾಪತಿ
    • ಕಾನೂನು ಸಚಿವರಿಂದಲೂ ರಾಜ್ಯಪಾಕರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ

ನಾಳೆಯಿಂದ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನ ಪ್ರಾರಂಭ : ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು : ನಾಳೆಯಿಂದ ಜನವರಿ 31 ರವರೆಗೆ ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ.. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ರದ್ಧುಪಡಿಸಿ, ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ಹೆಸರನ್ನ ಕೈಬಿಟ್ಟು, ಹೊಸದಾಗಿ ವಿಬಿಜಿರಾಂಜಿ ಅನ್ನುವ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದು ಕೊಟ್ಟ ಗಾಂಧಿಯವರ ಹೆಸರನ್ನೇ ಕೈಬಿಡ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೀರ್ವವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದು, ಇದನ್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.. 

ನಾಳೆಯಿಂದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನರೇಗಾ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಚರ್ಚೆಯಾಗಲಿದೆ.. ಆಡಳಿತ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಕದನವೇ ನಡೆಯಲಿದೆ.. ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರನ್ನೇ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯಲಿದೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರೀತ್ಸೆ ಪ್ರೀತ್ಸೆ.. ಅಂತ ಮಹಿಳಾ ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್‌ಗೆ ಪಾಗಲ್‌ ಪ್ರೇಮಿ ಕಿರುಕುಳ..!

ಇನ್ನು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಸದನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರೇ ಜಂಟಿ ಸದನವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.. ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಬಹುದಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವುದು ವಾಡಿಕೆ.. ಆದ್ರೆ ಈ ಭಾರಿ ಕೇವಲ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ರದ್ಧು ಕುರಿತಂತೆ ಸದನವನ್ನ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.. ಹಾಗಾಗಿ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲವೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ಣಯ ಅಂಗೀಕರಿಸುವಂತಹ ಭಾಷಣವನ್ನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಬಾಯಿಂದ ಓದಿಸಬಹುದೆಂಬ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ..

ಹೀಗಾಗಿ ನಾಳೆ ಜಂಟಿ ಸದನವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಭಾಷಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದ್ರು ಅನ್ನೋ‌ಮಾತುಗಳಿವೆ.. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿದ್ದರೆ ಅದು ಮುಜುಗರ ತರಲಿದೆ.. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಾಜಭವನದಿಂದ ಅಂತಹ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ, ಮುಜುಗಕ್ಕೀಡಾಗುವಂತೆ ಭಾಷಣ ಬೇಡವೆಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಸಿಎಸ್ ಭಾಷಣ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಗೆಲುವು

ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಜಂಟಿ ಸದನವನ್ನುದ್ದೇಶಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲು ತರಕಾರು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ‌. ವಿಧಾನಸಭೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಮನೆ ಸಭಾಪತಿ ಹೊರಟ್ಟಿ ಲೋಕಭವನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನ ಮನವೊಲಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರವಾಗಲೀ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿ ಅಪಮಾನ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸದನ ನಡೆಸ್ತೇವೆ, ಯಾವುದೇ ಮುಜುಗರ ಎದುರಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.

ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಯಿಂದ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ರದ್ಧತಿ,ವಿಬಿ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಕಾಯ್ದೆ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈವೇಳೆ ಆಡಳಿತ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ವಾಕ್ಸಮರವೂ ಜೋರಾಗಲಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

