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CET ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ: 2.92 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಹ, ಯಾವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಮೊದಲ ರ್ಯಾಂಕ್?

CET result 2026 : ಹಿಜಾಬ್, ಜನಿವಾರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಠಿ ಮಾಡಿದ್ದ CET ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊನೆಗೂ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ.‌ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಂತಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ‌ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಟಾಪರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Jun 06, 2026, 06:06 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 06:06 PM IST
CET ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ: 2.92 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಹ, ಯಾವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಮೊದಲ ರ್ಯಾಂಕ್?

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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