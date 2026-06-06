ಬೆಂಗಳೂರು : ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಕೃಷಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಸಿಇಟಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಇಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಶರಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇಂದು ಕೆಇಎ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ಹಾಗೂ 24ರಂದು ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು 745 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 3,09,014 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ರು. ಈ ಪೈಕಿ 2,92,782 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಕೃಷಿ, ನರ್ಸಿಂಗ್, ಬಿ-ಫಾರ್ಮ್,ಡಿ-ಫಾರ್ಮ್, ಯೋಗ ನ್ಯಾಚುರಪತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಸಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಭೌತ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ 1 ಕೃಪಾಂಕ ಹಾಗೂ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ 2 ಕೃಪಾಂಕಗಳನ್ಮ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ತನಿಷಾ ಕಾರ್ತಿಕ್- ಮೊದಲ ರ್ಯಾಂಕ್- ಜಯನಗರದ RV PU ಕಾಲೇಜ್
ಸ್ರಜನ್- ದ್ವಿತೀಯ ರ್ಯಾಂಕ್- KWMA ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್- ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್- ಬೆಂಗಳೂರು
ನಿನಾದ್ ವಸಿಷ್ಟ -ಮೂರನೇ ರ್ಯಾಂಕ್- ಜಯನಗರದ ಆರ್ ವಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು
ವೆಟರ್ನರಿ
ನಯನ ಗೋಪಿ- ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್- ಬೇಸ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್ - ಬೆಂಗಳೂರು
ಅಮೂಲ್ಯ- ದ್ವಿತೀಯ ರ್ಯಾಂಕ್- ಸರ್ ಎಂ.ವಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್- ದಾವಣಗೆರೆ
ರಿತಿಕ್ ಕುಮಾರ್- ತೃತೀಯ ರ್ಯಾಂಕ್- ಆರ್.ವಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್ ಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು
ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್
ನಯನ ಗೋಪಿ- ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್- ಬೇಸ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್ - ಬೆಂಗಳೂರು
ಅಮೂಲ್ಯ- ದ್ವಿತೀಯ ರ್ಯಾಂಕ್- ಸರ್ ಎಂ.ವಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್, ದಾವಣಗೆರೆ
ರಿತಿಕ್ ಕುಮಾರ್- ತೃತೀಯ ರ್ಯಾಂಕ್-ಆರ್.ವಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್ ಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು
ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್
ನಿನಾದ್ - ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್- ಆರ್.ವಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್
ಅನ್ಮೊಲ್- ದ್ವಿತೀಯ ರ್ಯಾಂಕ್- ಅರ್ಜುನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್- ಧಾರವಾಡ
ಸಮಯ್. ಎ.ಎಸ್- ತೃತೀಯ ರ್ಯಾಂಕ್- ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್- ಮಂಗಳೂರು
ಯೋಗ - ನ್ಯಾಚುರಪತಿ
ನಯನ ಗೋಪಿ- ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್- ಬೇಸ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್- ಬೆಂಗಳೂರು
ಅಮೂಲ್ಯ- ದ್ವಿತೀಯ ರ್ಯಾಂಕ್- ಸರ್.ಎಂವಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್- ದಾವಣಗೆರೆ
ಸುಚಿತಾ- ತೃತೀಯ ರ್ಯಾಂಕ್- ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು- ದಾವಣಗೆರೆ
ಬಿ-ಫಾರ್ಮ ಹಾಗೂ ಡಿ-ಫಾರ್ಮಾ
ನಯನ ಗೋಪಿ- ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್- ಬೇಸ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್- ಬೆಂಗಳೂರು
ಅಮೂಲ್ಯ- ದ್ವಿತೀಯ ರ್ಯಾಂಕ್- ಸರ್.ಎಂವಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್- ದಾವಣಗೆರೆ
ಸುಚಿತಾ- ತೃತೀಯ ರ್ಯಾಂಕ್- ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು- ದಾವಣಗೆರೆ
ಈ ಬಾರಿಯೂ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಗೂ ಜನಿವಾರ ತೆಗೆಸಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಜನಿವಾರ ತೆಗೆದಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಅಂಕವನ್ನೇ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಹಿಜಾಬ್ ತೆಗೆದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮೊದಲ ದಿನದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಒಪ್ಪದ ಕಾರಣ ಉಳಿದ ವಿಷಯಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಾಟ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ.. ತಡವಾದ್ರೂ ಸಿಇಟಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಂದು ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ದಾರಿ ದೀಪವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್, ಯಾವ ಕಾಲೇಜು ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಹಾಕಲಾಗ್ತಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಆಶಯ.