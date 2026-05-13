ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ 5 ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಸುರಕ್ಷತೆ, ವಂಚನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲಬಾರಿಗೆ ಇ-ಖಾತಾ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ 6ನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದುವೇ ಐತಿಹಾಸಿಕ "ಭೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ" ಯೋಜನೆ.
Bhoo Guarantee Scheme: ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (GBA) ಹಾಗೂ ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಸ್ತಿ ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ಐತಿಹಾಸಿಕ “ಭೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ” ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಸ್ತಿ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪರಿವರ್ತನೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇದೀಗ “ಭೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ”ಯನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನತೆಗೆ 6ನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇ-ಖಾತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಕೀರ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಇ-ಖಾತಾ ವೇದಿಕೆ ಈಗ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಗರ ಆಸ್ತಿ ದಾಖಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ 23 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ 7000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗರಿಕರು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಇ-ಖಾತಾ ಪಡೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು, ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಸ್ವಯಂ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಸೌಲಭ್ಯ, ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ, ಬೆಸ್ಕಾಂ, ಜಲಮಂಡಳಿ, ಕಟ್ಟಡ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಉಪ ನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿ ಸೇವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ GIS ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಲಾಕ್ಚೈನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆಯಿಂದ ದಾಖಲೆಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವಂಚನೆ ತಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮೇ 16, 2026ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ 50 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ “ನನ್ನ ಖಾತಾ – ನನ್ನ ಹಕ್ಕು ಅಭಿಯಾನ” ಎಂಬ ಇ-ಖಾತಾ ಸಿಟಿಜನ್ ಓಪನ್ ಹೌಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಅಂತಿಮ ಇ-ಖಾತಾ, ಹೊಸ ಇ-ಖಾತಾ ಹಾಗೂ B ಖಾತಾದಿಂದ A ಖಾತಾಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಸುಮಾರು 5000 ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನೇರ ಸಹಾಯ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅರ್ಜಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಹವಾಲುಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಿತಿಯನ್ನ ಶೇ.5ರಿಂದ ಶೇ.15ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಒತ್ತಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು ನಕ್ಷೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಾಧೀನಾನುಭವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ (OC) ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಿಂದ ಓಸಿ ಇಲ್ಲದ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಂಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮದಂತೆ ಶೇ.15ರವರೆಗೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಇದ್ದರೂ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಿ ಓಸಿ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.