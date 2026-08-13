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  • /Karnataka Legislative Council session: ನಾಳೆ ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ; ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್!

Karnataka Legislative Council session: ನಾಳೆ ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ; ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್!

Karnataka Legislative Council Chairman: ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ (Basavaraj Horatti) ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯಿಂದ ತೆರವಾಗಿರೋ ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಿಂದ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ ಹಾಗೂ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪಿ.ಎಚ್. ಪೂಜಾರ್ ಇಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮೇಲ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಸಮರ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 13, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 04:46 PM IST
Karnataka Legislative Council session: ನಾಳೆ ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ; ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್!

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Prajwal B

Prajwal B

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