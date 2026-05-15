karnataka liquor price drop: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿ ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
karnataka liquor price drop: ಕರ್ನಾಟಕದ ನೂತನ ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿಯಿಂದ ಬಿಯರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಕಾಚ್ದರ ಶೇಕಡಾ 20-25ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಮೇ11ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ನಿಯಮದಡಿ16 ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು 8ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೈಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಲಾಗರ್ ಬಿಯರ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇ. 20-25 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಬಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿರಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇನ್ ಬಿವೇಜ್ (ಎಐಬಿ) ನೀತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಹೊಸ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆ (ಎಂಆರ್ಪಿ), ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ವಿರುದ್ಧ 20-25 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಯನ್ವಯ ಶೇಕಡಾ 5ರಷ್ಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮೈಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಲಾಗರ್ ಬಿಯರ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಶೇಕಡಾ 20ರಿಂದ 25 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಿಂಗ್ಫಿಶರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತ ಅಲ್ಟ್ರಾ 650 ML ಬಾಟಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 75 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಹೈನೆಕೆಲ್ ಮೇಲೆ 70 ರೂ., ಯುಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ 25 ರೂ. ಹಾಗೂ ಬಡ್ವೈಸರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೇಲೆ 20 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಕಾಚ್ ಮತ್ತು ವಿಸ್ಕಿ ಅಗ್ಗ
ಬಿಯರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಿದೇಶಿ ಬ್ರಾಂಡ್ನ ಸ್ಕಾಚ್ ವಿಸ್ಕಿಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಶೇ. 20 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಶಿವಾಸ್ ರೀಗಲ್ನ 750 ಎಂಎಲ್ ಬಾಟಲಿಯ ಬೆಲೆ 5,190 ರೂ.ಗಳಿಂದ 4,100 ರೂ.ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದು ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗದ ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ
ಹೊಸ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಿಂಗ್ಫಿಶರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಕಿಂಗ್ಫಿಶರ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ, ಬಡ್ವೈಸರ್, ಯುಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಹೈನೆಕೆನ್ ಇತ್ಯಾದಿ - ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಸೌಮ್ಯ ಬಿಯರ್ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ 650 ಮಿಲಿ ಎಂಆರ್ಪಿಯನ್ನು 75 ರೂ (ಕೆಎಫ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಅಲ್ಟ್ರಾ), 70 ರೂ (ಹೈನೆಕೆನ್), 25 ರೂ (ಯುಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್) ಮತ್ತು 20 ರೂ (ಬಡ್ವೈಸರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ) ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಕಾಚ್ ವಿಸ್ಕಿಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೇಬಲ್ (ಶೇಕಡಾ 43 ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ವಿರುದ್ಧ) ಮತ್ತು ಚಿವಾಸ್ ರೀಗಲ್ (ಶೇಕಡಾ 40 ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ವಿರುದ್ಧ) 750 ಮಿಲಿ ಬಾಟಲಿಗಳ MRP 5190 ರೂ.ಗಳಿಂದ 4100 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ.
ಹೊಸ ಅಬಕಾರಿ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿಯ ಹೊರೆಯು 180 ಮಿಲಿ (ನಿಪ್) ಟೆಟ್ರಾ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಭಾರತೀಯ ನಿರ್ಮಿತ ಮದ್ಯದ (IML) ಮೊದಲ ಐದು ಅಬಕಾರಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳ (ಕಡಿಮೆ) ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇಕಡಾ 20-25 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೇ AiB ನೀತಿಯು ಕೆಳ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯದ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಮೊದಲ ಐದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು ಅಬಕಾರಿ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 75 ರಿಂದ 80 ರವರೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಶೇಕಡಾ 42.8 ರಷ್ಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ರಮ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್ನ ಹೊಸ ಎಂಆರ್ಪಿಯನ್ನು ರೂ. 765 ರಿಂದ ರೂ. 850 ಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಎಂ ಐದನೇ ಅಬಕಾರಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.
"ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ ಅಂತಿಮ ಹೊಸ ಎಂಆರ್ಪಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಎಂಆರ್ಪಿ ಮೇ 11 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೂ, ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಾಯಬೇಕು ಎಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸದ ಉದ್ಯಮ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಬೃಹತ್ ಲೀಟರ್ ಮದ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಆರು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಎಐಬಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ (ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕಗಳು) (2ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2026 ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿಯ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮೇ 8 ರಂದು ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಮೇ 11 ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಎಐಬಿ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿಯನ್ನು ತಂದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಎಐಬಿ ಎಂದರೆ "ಬ್ರಾಂಡಿ, ವಿಸ್ಕಿ, ಜಿನ್, ರಮ್, ಬಿಯರ್, ವೈನ್, ಫ್ರೂಟ್ ವೈನ್, ಫೋರ್ಟಿಫೈಡ್ ವೈನ್ನಂತಹ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಮದ್ಯದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಶ/ಪರಿಮಾಣ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯವನ್ನು MRP ಪ್ರಕಾರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕದ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಈಗ 16 ರಿಂದ 8 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದೆ.