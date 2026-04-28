Karnataka Liquor Price Hike: ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಮೇ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬಾಟಲ್ ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫುಲ್ ಬಾಟಲ್ ಗಳವರೆಗೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ಕಿಯಿಂದ ಬಿಯರ್ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣಗಳಾಗಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿವೆ. ಮೇ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುನರ್ರಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
5 ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ:
ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಇದು ಐದನೇ ಬಾರಿ ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಮೇ 1 ರಿಂದಲೇ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಮದ್ಯ ನೀತಿಯು ತೆರಿಗೆ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ:
ಈ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮದ್ಯ ನೀತಿಯ ರಚನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬಾಟಲಿಗೆ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ಅದರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ಯುಕ್ತ ಪಾನೀಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪಾನೀಯಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದಾದರೂ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪಾನೀಯಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ತಯಾರಕರು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್-ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರವು ಗರಿಷ್ಠ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು (MRP) ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ಯುಕ್ತ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು 16 ವಿಭಿನ್ನ ಬೆಲೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕದ ವಿಭಿನ್ನ ದರಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಲೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು ಒಟ್ಟು ಅಬಕಾರಿ ಆದಾಯದ ಸರಿಸುಮಾರು 80% ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಸ್ಕಿ, ರಮ್, ಬ್ರಾಂಡಿ ಮತ್ತು ಜಿನ್ನಂತಹ ಭಾರತೀಯ ನಿರ್ಮಿತ ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯ (IMFL) ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬಾಟಲಿಗೆ (180 ಮಿಲಿ) ಸುಮಾರು ₹15 ರಿಂದ ₹25 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ವಾರು ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ:
1ನೇ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್: ₹80 ರಿಂದ ₹95
2ನೇ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್: ₹95 ರಿಂದ ₹110
3ನೇ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್: ₹120 ರಿಂದ ₹135
4ನೇ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್: ₹150 ರಿಂದ ₹170
ಫುಲ್ ಬಾಟಲ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಫುಲ್ ಬಾಟಲ್ ಮದ್ಯದ ಗರಿಷ್ಠ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆ (MRP) ₹50 ರಿಂದ ₹100 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಮದ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿಖರವಾದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಮದ್ಯದ ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಿಯರ್ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆಯೇ?
ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ "ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಿಯರ್ಗಳು" ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಯರ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಯರ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಬಿಯರ್ ಬೆಲೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರು ಮತ್ತು ಮದ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಿಯಮಿತ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಅನಗತ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಒಂದು ವಿಭಾಗ ವಾದಿಸಿದರೆ, ಇತರರು ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕದ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಹೊರಟಿರುವ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವುದು?
ಮೇ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ (ABV) ಆಧಾರಿತ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಶವಿರುವ ಪಾನೀಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಶವಿರುವವುಗಳು ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
'ಕ್ವಾರ್ಟರ್' ಮತ್ತು 'ಫುಲ್' ಬಾಟಲಿಗಳ ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ?
ಭಾರತೀಯ ನಿರ್ಮಿತ ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯದ (IMFL) ಬೆಲೆಗಳು ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ (180 ಮಿಲಿ) ಬಾಟಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಸುಮಾರು ರೂ. 15 ರಿಂದ ರೂ. 25 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಫುಲ್ ಬಾಟಲ್ (750 ಮಿಲಿ) ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮದ್ಯದ ವಿಧವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬೆಲೆಗಳು ರೂ. 50 ರಿಂದ ರೂ. 100 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಬಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಬೆಲೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಬಿಯರ್ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆಯೇ?
ಹೌದು, ಹೊಸ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 'ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಿಯರ್' ವಿಧಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ 'ಲಘು ಬಿಯರ್' ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ತತ್ತರ.. ಆದ್ರೆ ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ದಾಸೋಹ