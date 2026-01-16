English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯವನ್ನೇ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿರೋ ಕನ್ನಡಿಗರು, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಹೊಡೆತ.. ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್‌ನಲ್ಲಿದ್ರು ಕಥೆ ಮುಗಿತು!‌

ಓಪನರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ‌ ವಿಫಲವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿತು. ಆದರೆ ಪ್ರಯೋಜನಾ ಆಗಲಿಲ್ಲ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 16, 2026, 12:13 AM IST
  • ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌
  • ತಂಡದಲ್ಲಿ ಓಪನರ್‌ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ವಿಫಲವಾದರು
  • ಅಭಿನವ್‌ ಮನೋಹರ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ವೈಫಲ್ಯ ಕಾಡಿತು

ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯವನ್ನೇ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿರೋ ಕನ್ನಡಿಗರು, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಹೊಡೆತ.. ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್‌ನಲ್ಲಿದ್ರು ಕಥೆ ಮುಗಿತು!‌

ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದರ್ಭ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋತು ಹೋಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ಕನಸು ನುಚ್ಚುನೂರಾಗಿದ್ದು ಅತ್ತ ವಿದರ್ಭ ತಂಡ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದೆ. 

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕದ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮಯಾಂಕ್‌ ಅಗರ್ವಾಲ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಂತೆ ಓಪನರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ ಓಪನರ್‌ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮಯಾಂಕ್‌ ಅಗರ್ವಾಲ್‌ ಮತ್ತು ಭರವಸೆ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ ಇಬ್ಬರು 20 ರನ್‌ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಇದರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿತು. 

ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಬೀಸಿದ ಕರುಣ್‌ ನಾಯರ್‌ 76, ಧೃವ್‌ ಪ್ರಭಾಕರ್‌ 28, ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀಜಿತ್‌ 54, ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಗೋಪಾಲ್‌ 36, ಅಭಿನವ್‌ ಮನೋಹರ್‌ 26 ರನ್‌ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ 49.4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 280 ರನ್‌ಗಳ ಸಾಧರಣ ಮೊತ್ತದ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಅನ್ನು ನೀಡಿತು. ವಿದರ್ಭ ಪರ ದರ್ಶನ್‌ ನಲಕೊಂಡೆ 5 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಿತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೊರೆಯಾದರು.  

ಈ ಗುರಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ವಿದರ್ಭ ತಂಡ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಕೇವಲ 9 ರನ್‌ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಓಪನರ್‌ ಅಮನ್ ಮೊಖಡೆ ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಧೃವ್‌ ಶೌರ್ಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ವಿದರ್ಭ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನ ಆಸೆ ಬೇಗ ಚಿಗುರಿತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್‌ ಕೊಡಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ KSCA.. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಐಪಿಎಲ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳು ಯಾವ ತಂಡದ್ದು?

ಏಕೆಂದರೆ ಧೃವ್‌ ಶೌರ್ಯ 64 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿ ಸಮೇತ 47 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿ ಔಟ್‌ ಆದರು. ಇವರ ಬಳಿಕ ರವಿಕುಮಾರ್‌ ಸಮರ್ಥ್‌ ಕೊನೆವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿ 76 ರನ್‌ಗಳ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಹೆಬ್ಬಂಡೆಯಂತೆ ನಿಂತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಮನ್ ಮೊಖಡೆ 122 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ    12 ಫೋರ್ಸ್‌ ಹಾಗು 2 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 138 ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದರು. ಇನ್ನು 22 ಬಾಲ್‌ಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ವಿದರ್ಭ ತಂಡ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 284 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಗೆದ್ದು ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿತು. ಇತ್ತ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ನಿರಾಸೆ ಆಗಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೈರಿಗಳ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ ಫಿಕ್ಸ್! ಭಾರತ- ಪಾಕ್ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

Karnataka vs VidarbhaSemi FinalDevdutt PadikkalMayank Agarwal1st semi final

