ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದರ್ಭ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋತು ಹೋಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ಕನಸು ನುಚ್ಚುನೂರಾಗಿದ್ದು ಅತ್ತ ವಿದರ್ಭ ತಂಡ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕದ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಂತೆ ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಭರವಸೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಇಬ್ಬರು 20 ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಇದರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿತು.
ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ 76, ಧೃವ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ 28, ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀಜಿತ್ 54, ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೋಪಾಲ್ 36, ಅಭಿನವ್ ಮನೋಹರ್ 26 ರನ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ 49.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 280 ರನ್ಗಳ ಸಾಧರಣ ಮೊತ್ತದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿತು. ವಿದರ್ಭ ಪರ ದರ್ಶನ್ ನಲಕೊಂಡೆ 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೊರೆಯಾದರು.
ಈ ಗುರಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ವಿದರ್ಭ ತಂಡ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಕೇವಲ 9 ರನ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಓಪನರ್ ಅಮನ್ ಮೊಖಡೆ ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಧೃವ್ ಶೌರ್ಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ವಿದರ್ಭ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನ ಆಸೆ ಬೇಗ ಚಿಗುರಿತು.
ಏಕೆಂದರೆ ಧೃವ್ ಶೌರ್ಯ 64 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿ ಸಮೇತ 47 ರನ್ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿ ಔಟ್ ಆದರು. ಇವರ ಬಳಿಕ ರವಿಕುಮಾರ್ ಸಮರ್ಥ್ ಕೊನೆವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 76 ರನ್ಗಳ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಹೆಬ್ಬಂಡೆಯಂತೆ ನಿಂತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಮನ್ ಮೊಖಡೆ 122 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 12 ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಗು 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 138 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದರು. ಇನ್ನು 22 ಬಾಲ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ವಿದರ್ಭ ತಂಡ 4 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 284 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗೆದ್ದು ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿತು. ಇತ್ತ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ನಿರಾಸೆ ಆಗಿದೆ.
