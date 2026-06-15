Karnataka Minimum Wage Revision 2026: ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ (Minimum Wage) ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರರ, ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ (Minimum Wage Revision) ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಜೂನ್ 10 ರಂದು ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಅಸ್ತು ಎಂದಿದ್ದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಇದೀಗ ನೂತನ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ:
ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ದರಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಕಾಯ್ದೆ 1948ರ (ಕೇಂದ್ರ ಕಾಯ್ಕೆ:X)ರ ಕಲಂ 3(1)(ಬಿ) ಮತ್ತು 5(1)(ಬಿ)ರಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅನುಸೂಚಿತ ಉದ್ದಿಮಗಳಲ್ಲಿ ವಲಯವಾರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಅನುಸೂಚಿ-4 & ಅನುಸೂಚಿ-5 ರನ್ವಯ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ವೇತನವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಕೋರಿದೆ ಎಣದು ಹೇಳಿದೆ.
ಯಾವ್ಯಾವ ನೌಕರರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ನಿಗದಿ?
ಆರು ವಿಭಾಗದ ನೌಕರರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ಸ್, ಚಾಲಕರು, ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರರು, ಸೇರಿ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಕರು, ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಕಾವಲುಗಾರರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ?
1. ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ಸ್
ನೂತನ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ - ₹28,285.47/-
2. ಚಾಲಕರು
ನೂತನ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ - ₹28,285.47/-
3. ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು
ನೂತನ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ - ₹23,376.43/-
4. ಅಡುಗೆ ತಯಾರಕರು
ನೂತನ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ - ₹28,285.47/-
5. ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರು
ನೂತನ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ - ₹25,714.07/-
6. ಕಾವಲುಗಾರರು
ನೂತನ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ - ₹23,376.43/-
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