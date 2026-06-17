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ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾದರಿ’ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್: ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಟೀಕಾಕಾರರಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಸುರ್ಜೇವಾಲ ತಿರುಗೇಟು!

ಕೋವಿಡ್ ಮಹಾಮಾರಿಯ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕವು ತನ್ನ ಹಣಕಾಸಿನ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಫ್‌ಆರ್‌ಬಿಎಂ (FRBM) ಕಾಯ್ದೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಿತಿಯೊಳಗೇ ಇದೆ.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jun 17, 2026, 11:25 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 11:26 PM IST
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾದರಿ’ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್: ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಟೀಕಾಕಾರರಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಸುರ್ಜೇವಾಲ ತಿರುಗೇಟು!

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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