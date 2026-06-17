ಬೆಂಗಳೂರು: ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವು ದಿವಾಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂಬ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಎಐಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲ ಅವರು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಸಮೇತ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎರಡನ್ನೂ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೇ 'ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾದರಿ'ಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2020-21ರಿಂದೀಚೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ವಾಸ್ತವಿಕ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ. 53 ರಷ್ಟು ಗಣನೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರವೂ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಜನಕಲ್ಯಾಣ ಬದ್ಧತೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಬಲವಾದ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ.
ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಅಪಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ನೀಡಿವೆ. 2023ರಿಂದ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹1.4 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲಿನ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚವು (Capex) 2020-21 ರಿಂದೀಚೆಗೆ ಶೇ. 86ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಧಕ್ಕೆ ತರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
ಹಣಕಾಸು ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆ:
ಕೋವಿಡ್ ಮಹಾಮಾರಿಯ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕವು ತನ್ನ ಹಣಕಾಸಿನ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಫ್ಆರ್ಬಿಎಂ (FRBM) ಕಾಯ್ದೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಿತಿಯೊಳಗೇ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವೆಚ್ಚವೂ ಸ್ಥಿರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, 2024-25ರಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ನ ಶೇ. 14ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದ ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರಮಾಣ ಈಗ ಕ್ರಮೇಣ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೇವಲ 'ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆಗಳು' ಅಲ್ಲ. ಅವು ತಳಮಟ್ಟದ ಜನರ ಖರೀದಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ಮಹತ್ವದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೂಡಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಎಐಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.