/ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ KRS, ಹಾರಂಗಿ, ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಸೇರಿ ಹಲವು ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಳ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಷ್ಟು ಮಳೆ ಆಗದೆ, ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಬರಗಾಲದ ಛಾಯೆ ಮೂಡಲಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಆತಂಕವೂ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಳೆದೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಜೀವನದಿ ಕಾವೇರಿ, ಹಾರಂಗಿ, ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಮಳೆ ಬಾರದೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದ ರೈತರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಸಂತಸದ ಜೊತೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಹಾಕಾರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆಯೋ ಎಂದು ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರಿಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅಬ್ಬರ:
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ತಡವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದರೂ ಮಳೆಯ ಆರ್ಭಟ ತೀವ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ, ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಅವಾಂತರವೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಹಲವೆಡೆ ಸೇತುವೆಗಳು ಜಲಾವೃತವಾಗಿದ್ದು ಡ್ಯಾಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ನೆರೆಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಮಲೆನಾಡಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಾಡಿನ ಜೀವನದಿ ಕಾವೇರಿ, ಕೃಷ್ಣಾ, ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನದಿಗಳ ಒಡಲು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜಲಾಶಯಗಳ ಒಳಹರಿವು ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ.
ಮುಂಗಾರು ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ತುಂಬುತ್ತಿರುವ ಡ್ಯಾಂಗಳು:
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸಾಗರ ಎಂದರೆ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜುಲೈ ಆರಂಭದ ವೇಳೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾದ 124.8 ಅಡಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಡ್ಯಾಂನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಜುಲೈ 2, 2026 ರಂದು ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 80.82 ಅಡಿಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಇದೀಗ 81.55 ಅಡಿಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ.
ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಒಳ-ಹೊರ ಹರಿವು:
ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಒಳ ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣ 4291 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾದ್ದು ನಿನ್ನೆ (ಜುಲೈ ೫) 1449 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ಇದ್ದ ಒಳ ಹರಿವು, ಇಂದು (ಜುಲೈ ೬, ಸೋಮವಾರ) 4291 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ಗೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ.
ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಡ್ಯಾಂನ ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ:
ಗರಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟ: 124.80 ಅಡಿ.
ಇಂದಿನ ಮಟ್ಟ: 81.55 ಅಡಿ.
ಒಳ ಹರಿವು: 4291 ಕ್ಯೂಸೆಕ್.
ಹೊರ ಹರಿವು: 764 ಕ್ಯೂಸೆಕ್.
ಗರಿಷ್ಟ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 49.452 ಟಿಎಂಸಿ
ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ: 11.487 ಟಿಎಂಸಿ
ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಗೆ ಹಾರಂಗಿಯಲ್ಲೂ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಳ:
ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲೂ ನೀರಿನ ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 4 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ.
ಭೋರ್ಗರೆಯುತ್ತಿರುವ ಜೋಗ್ ಜಲಪಾತ:
ಹಾರಂಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ಭಾಗದ ಚಿಕ್ಲಿಹೊಳೆ ಡ್ಯಾಂ ತುಂಬುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ತುಂಗಭದ್ರಾ, ವರದಾ, ಶರಾವತಿ ನದಿಗಳು ಮೈದುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿವೆ. ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲೂ ಒಳಹರಿವು ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ವಿಖ್ಯಾದ ಜೋಗ್ ಜಲಪಾತ ಭೋರ್ಗರೆದು ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ:
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಡಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಹಾ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಭಾಗದ ನದಿಗಳು ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿ ಹರಿತ್ತಿವೆ. ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಳಹರಿವಿನ ಮಟ್ಟ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ 15 ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ನಷ್ಟಿದ್ದ ಒಳಹರಿವು ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ವೇಳೆ ಸುಮಾರು 60 ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಸೇತುವೆಗಳು ಜಲಾವೃತ:
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾ. ಕಲ್ಲೋಳ-ಯಡೂರು ಸೇತುವೆಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಸೇತುವೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಲಾವೃತವಾಗಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೂದ್ ಗಂಗಾ, ವೇದ ಗಂಗಾ ನದಿಗಳು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವದರಿಂದ ಕಾರದಗಾ-ಬೋಜ್ ಸೇರಿ ಮೂರು ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆಗಳು ಕೂಡ ಜಲಾವೃತವಾಗಿದ್ದು ಸಂಚಾರ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ.