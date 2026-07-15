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ನಾಳೆ ನೂತನ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿ ಫೈನಲ್‌..! ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ, ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಯಾವಾಗ?

ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಮುಹೂರ್ತಫೀಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸಚಿವಾಕ್ಷಾಂಕಿಗಳು ಕಾಯ್ತಿದ್ದ ಶುಭ ಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಮಹೂರ್ತ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕುರಿತು ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಲು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರು ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಬುಲಾವ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಸಂಜೆ ದೆಹಲಿಗೆ ದೌಡಾಯಿಸಿರುವ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ.‌ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಬಿಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ ನಾಳೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸಮ್ಮುಖ ದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByKrishna N K
Published: Jul 15, 2026, 09:50 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 09:50 PM IST
ನಾಳೆ ನೂತನ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿ ಫೈನಲ್‌..! ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ, ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಯಾವಾಗ?
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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