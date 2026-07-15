/ನಾಳೆ ನೂತನ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿ ಫೈನಲ್‌..! ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ, ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಯಾವಾಗ?

ಬೆಂಗಳೂರು : ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಸಿಎಂ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿ ಪೈನಲ್ ಮಾಡಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ದೆಹಲಿ ಬುಲಾವ್ ನೀಡಿದೆ.
ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರ ಬುಲಾವ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಇಂದು ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್. ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮ ಯ್ಯ.ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ ದೆಹಲಿಗೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿ ರುವ 20 ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ನಾಳೆ ಎಐಸಿಸಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಯಲಿದ್ದು. ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿ ಪೈನಲ್ ಆಗಲಿದೆ
ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿ ಪೈನಲ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿ ತಾಗಿ ನಾಳೆ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ ಜೊತೆ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ. ಎಐಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ. ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೆವಾಲ್ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿ ಪೈನಲ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪಕ್ಷನಿಷ್ಠೆ, ಹಿರಿತನ, ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ, ಜಾತಿವಾರು ವಲಯವಾರು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿ ಪೈನಲ್ ಆಗಲಿದ್ದು. ಆರು ನಾಯಕರು ಅಳೆದು ತೂಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಚಿವಾಕ್ಷಾಂಕಿಗಳು ಕೊನೆ ಹಂತದ ಲಾಭಿ ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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ಕಳೆದೊಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಶುಭ ಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದು. ನಾಳೆ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿ ಪೈನಲ್ ಆಗಿಲಿದ್ದು. ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದು ಕೊಂಡಂತೆ ಆದ್ರೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳು 18 ರಂದು ಇಲ್ವೇ 20 ರಂದು ಬಹುತೇಕ್ ನೂತನ ಸಚಿವರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ.