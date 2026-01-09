ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಕಡ್ಡಾಯ!? ಪಿಣರಾಯಿ ಭಾಷಾ ನೀತಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ

ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಹೊರಟಿರುವ ಭಾಷಾ ನೀತಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಗಡಿಭಾಗದ ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಿ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೇರಲು ಹೊರಟಿದೆ ಅಂತ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಕಾಸರಗೋಡು ಹಾಗೂ ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಆಗಿದ್ದು,ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಚಿಂತೆ.ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಹೊರಟಿರುವ ಸಿಎಂ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕ ಖಂಡನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಕೋಗಿಲು ಕ್ರಾಸ್ ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ಟದ ತೆರವು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ಕೇರಳ ಸಿಎಂ, ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ವಿವಾದವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷಾ ನೀತಿಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ.ಸರ್ಕಾರ ಈ ಮಸೂದೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ೭೦ರಷ್ಟು ಕನ್ನಡಿಗರೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ.ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿದ್ರೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆಗೇ ಗುರ್ತಿಸಿ ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರದ ನೂತನ ಭಾಷಾ ನೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು ೨೦೨ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಲಯಾಳ ಕಲಿಯಬೇಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ರು.ಇದೀಗ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮಲಯಾಳಂ ಕಲಿಯ ಬೇಕಾದ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡವನ್ನೇ ಮೆಚ್ಚಿ,ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮುದ್ದಾಡ್ತಿರುವ ಅಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಲೆಯಾಳಿ ಕಲಿಯಿರಿ ಎಂದು ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಲ್ಲದು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಅಲ್ಲಿನ ಪೋಷಕರು ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಕುಣಿಯುತ್ತಾ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಮಕ್ಕಳು ಇದೀಗ ಶಾಲೆಯನ್ನೇ ತೊರೆಯ ಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಂದೊದಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಮಲಯಾಳಿ ಭಾಷಾ ನೀತಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತೀರ್ವ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಶೇ ೭೦ ರಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕಲಿಯುವ ಅವಕಾಶ ತಪ್ಪಲಿದೆ. ಇದು ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕನ್ನ ದಮನ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವೆಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಸರಗೋಡು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ರೂ, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ವೈವಿದ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನ ಕಾಣುವವರು ನಾವು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗೂ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕಲಿಯುವ ಹಕ್ಕಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುವ ಮಸೂದೆ ಯನ್ನ ಮೊದಲು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಹಲವು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ೨೯,೩೦ ನೇ ಪರಿಚ್ಚೇದಗಳು ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ರೂ ಭಾಷೆ,ಲಿಪಿ,ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕಿದೆ. ೩೫೦(ಎ)೩೫೦(ಬಿ) ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಡ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಪರ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಿಲ್ಲಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡದೆ.
ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೇಲೆ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಏಕೆ ಸಿಟ್ಟು ಎಂಬುದು ರಹಸ್ಯವಾಗೇನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಕೇರಳ ಮತದಾರರ ಸೆಳೆಯವುದಕ್ಕೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತದಾರರನ್ನು ಓಲೈಸಲು ಕೋಗಿಲು ಕ್ರಾಸ್ ಕಟ್ಟಡ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.ಈಗ ಅದೇ ಕನ್ನಡಿಗರ ವಿರುದ್ದ ಭಾಷೆ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪಿಣರಾಯಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿಸದೆ ತಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾರೆಂಬ ತಂತ್ರ ಅಡಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬಂಡಿಪುರ ಅಭಯಾರಣ್ಯದೊಳಗೆ ರಾತ್ರಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ತಕರಾರು ತೆಗೆದಿದ್ದರು.ರಾಜ್ಯದ ಜತೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿರುವುದು ಮುಂಬರುವ ಕೇರಳ ವಿದಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಗುಟ್ಟಾಗಿಯೇನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಗಿಲು ಕ್ರಾಸ್ ಅಕ್ರಮ ತೆರವು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೂಗು ತೂರಿಸಿದ್ದ ಕೇರಳ ಸಿಎಂ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಈಗ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೇಲೆ ಭಾಷಾ ನೀತಿ ಹೇರಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಡಿಭಾಗದ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಬಲವಂತದ ಮಲೆಯಾಳಿ ಭಾಷೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಲು ವಿಧೇಯಕ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಗಿಮಿಕ್ ಆದ್ರೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.