Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Karnataka
  • /Mobile Theft: ಕಳೆದುಹೋದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ ಪತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸರು ನಂ. 1!

Mobile Theft: ಕಳೆದುಹೋದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ ಪತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸರು ನಂ. 1!

Karnataka Police: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್‌ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್‌ ಇಲಾಖೆ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 01, 2026, 04:59 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 04:59 PM IST
Mobile Theft: ಕಳೆದುಹೋದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ ಪತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸರು ನಂ. 1!

About the Author

Prajwal B

Prajwal B

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಹೆಂಡತಿ ಮೃ*ತದೇಹ ಯಾರು ಹುಡುಕಬೇಡಿ ಅದು ಸಿಗಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಡಿಯೋ.. ಆ ಮೇಲೆ ಗಂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇನು?
2
3
4
5