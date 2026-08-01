/Mobile Theft: ಕಳೆದುಹೋದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ ಪತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸರು ನಂ. 1!

Mobile Theft: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳು (Mobile Theft Case) ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ (Karnataka Police Department) ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ (CEIR) ಪೋರ್ಟಲ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದುಹೋದ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳತನವಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ರಿಕವರಿ ಶೇಕಡಾವಾರು ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕುವ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ
ಸಿಇಐಆರ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ 5.72 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಮತ್ತು ಕಳೆದುಹೋದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 1.55 ಲಕ್ಷ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು (ಶೇ. 47.48) ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಕವರಿ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ನಂತರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಶೇಕಡಾವಾರು 45.77 ರಷ್ಟಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣ 44.16 ಶೇಕಡಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 39.74 ಶೇಕಡಾ ರಿಕವರಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿದ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸರ ದಕ್ಷ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ?
ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಾದರೂ, ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಅವುಗಳನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ 10.24 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕೇವಲ 45,931 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಅಂದರೆ ಶೇ. 7.09% ರಷ್ಟು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಸಿಇಐಆರ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಮುಖ 5 ರಾಜ್ಯಗಳು
ಎನ್ಸಿಟಿ ದೆಹಲಿ
ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು - 10,24,244
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಫೋನ್ಗಳು - 45,931
ರಿಕವರಿ ಶೇಕಡಾವಾರು - 7.09%
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು - 6,89,044
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಫೋನ್ಗಳು - 1,59,068
ರಿಕವರಿ ಶೇಕಡಾವಾರು - 39.74%
ಕರ್ನಾಟಕ
ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು - 5,72,972
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಫೋನ್ಗಳು - 1,55,940
ರಿಕವರಿ ಶೇಕಡಾವಾರು - 47.48%
ತೆಲಂಗಾಣ
ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು - 5,26,792
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಫೋನ್ಗಳು - 1,37,049
ರಿಕವರಿ ಶೇಕಡಾವಾರು - 44.16%
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ
ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು - 4,93,678
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಫೋನ್ಗಳು - 1,41,658
ರಿಕವರಿ ಶೇಕಡಾವಾರು - 45.77%