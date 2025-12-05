ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯ ಸಭೆ..? : ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಬಣದಿಂದ‌ ಪರಂ ಅಂತರ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ನಾಯಕರು ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತುಟಿಪಿಟಿಕ್ ಎನ್ನುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆಯೂ ಬಹಳ ನಾಜೂಕಾಗಿಯೇ ಉತ್ತರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾರದ ಹಿಂದಿದ್ದ ಸಂಘರ್ಷಮಯ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದು ಈಗ ಸ್ಥಬ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಒಳಗೊಳಗೆ ಹಲವು ಬೆಳವಣಿಗೆಳು ನಡೆದಿವೆ. ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ನಿವಾಸ ನಾಯಕರ ರಹಸ್ಯ ಸಭೆಗಳ ತಾಣವಾಗ್ತಿದೆ.
ಹೌದು.. ಡಿಕೆಶಿಯನ್ನ ಪ್ರಬಲವಾಗಿಯೇ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಿರುವ ಸಚಿವರು ಮತ್ತೆ ರಹಸ್ಯ ಸಭೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮೇಲೂ ಒತ್ತಡ ತರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಸಭೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಭೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ ಅನ್ನೋ ಮೆಸೇಜ್ ರವಾನಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಸಿಎಂ ಜೊತೆ ಭಾಯಿ ಭಾಯಿ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವ ಡಿಸಿಎಂ ಎಲ್ಲರ ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿಸಿ ಸಿಎಂ ಆಗಲೇಬೇಕೆಂದು ಭಯಂಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವೇ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದ ಸಿಎಂ ಆಪ್ತರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ನಟ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಅಕ್ಕನ ಮಗನ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಜೊತೆ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ ಬಿ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಇದ್ರೂ, ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿ ಹೊಳಿಯನ್ನು ಸೈಡಿಗೆ ಕರೆದೋಯ್ದು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿತು. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲರ ಜತೆಗೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ದಲಿತ ಸಿಎಂ ರೇಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಎಂ ಕಡೆ ಯಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದು ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ದಲಿತ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತಟಸ್ಥ ಬಣವನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುರ್ಚಿಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎದುರಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನೇ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮುಂದಿಡ್ತೇನೆಂದು ಸಿಎಂ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಸಿದ್ದು ಅಹಿಂದ ಪಾಳಯಕ್ಕೆ ಪರಂ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಜೊತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಪರಂ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ನನಗೆ ಕೈಕೊಟ್ರು ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಅವರು ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಜೊತೆ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದು ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮದೇ ದಲಿತ ಶಾಸಕರ ಟೀಂಅನ್ನ ಜಾಗೃತ ಗೊಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಹದೇವಪ್ಪ, ಮಳವಳ್ಳಿ ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದ ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಬಿನ್ನವಿಸಿ ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ದಲಿತ ಸಿಎಂ ಕೂಗನ್ನ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಿಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನೂ ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಎಲ್ವೂ ಶಾಂತವಾಯ್ತು ಅನ್ನುತ್ತಿರುವಾಗ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಡಿಕೆಶಿ ಸಿಎಂ ಆಪ್ತರ ಮನವೊಲೈಕೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ರೆ, ಇತ್ತ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಮ್ಮದೇ ಟೀಂ ರೆಡಿಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡೋಕೆ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಮರೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಜೋರಾಗ್ತಾನೇ ಇವೆ.