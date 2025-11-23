English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಚರ್ಚೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ದಲಿತ ಸಿಎಂ ಕೂಗು : ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗೆ ತಲೆಬಿಸಿ ತಂದ ನಾಯಕರ ನಡೆ

ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಚರ್ಚೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ದಲಿತ ಸಿಎಂ ಕೂಗು : ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗೆ ತಲೆಬಿಸಿ ತಂದ ನಾಯಕರ ನಡೆ

ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಿಎಂ ಆಪ್ತ ಬಣ ಫುಲ್ ಆಕ್ಟೀವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.ಡಿಸಿಎಂ ಆಪ್ತರು  ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರ ಭೇಟಿಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇತ್ತ ಸಿಎಂ ಆಪ್ತ ಸಚಿವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ದಾಳವನ್ನು ಉರುಳಿಸೋಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಸಿಎಂ ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿರೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಸ್ತ್ರ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿ ದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಆಪ್ತರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಅಸ್ತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತಿರಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Nov 23, 2025, 08:16 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು : ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದ ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಕಾವು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮತ್ತೆ ದಲಿತ ಸಿಎಂ ಕೂಗು ಜೋರಾಗಿದೆ. ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ದಲಿತ ಸಚಿವರು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಕೆಲ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. 

ದಲಿತ ಸಚಿವರು ಡಿನ್ನರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೇ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯ ಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒಕ್ಕೊರಲಿನಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರನ್ನೂ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ.ಎಲ್ಲಾ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಆಪ್ತ ವಲಯ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನದಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾದರೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ? ಐಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಗುರು

ಸಿಎಂ ರೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಾ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹೇಳಿ ರೋದು ಕೈ ಪಾಳಯ ದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೆ ದಲಿತ ಸಿಎಂ ವಿಚಾರ ವನ್ನ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ರೆ ಸಿಎಂ ಆಗುವ ಆಸೆಯನ್ನ ಪುನರು ಚ್ಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್..ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಎಂ ರೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ,2013 ರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದಾಗ ನನ್ನದೇ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು.‌‌ಆಗ ನಾನು ಗೆದ್ದಿದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಆಗಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪರೋಕ್ಷ ವಾಗಿ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗೆ ಟಾಂಗ್ ನೀಡೊದ್ರು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ್.

ಇನ್ನೂ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿ ದ್ದಾರೆ.ಅದರ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿನಿದೆ, ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಕೂಡ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಇದೀವಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಮತದಾರರೇ ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ.ಅವರಿಗೂ ಪ್ರಾತಿ ನಿಧ್ಯ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಾ ಬಹಳ ದಿನದಿಂದ ಆಸೆ ಇದೆ ಅಂತ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಪರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರ : ಸ್ಮೃತಿ ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರ ಮಾಹಿತಿ

ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಚಾರ ಮುನ್ನೆಲೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂತೆ ದಲಿತ ಸಿಎಂ ಕೂಗು ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುವ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿರುವಾಗಲೇ ದಲಿತ ಸಿಎಂ ಕೂಗ ಮತ್ತೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗೆ ತಲೆಬಿಸಿ ತರಿಸ್ತಿದೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

DK ShivakumarCM ChangePower sharingDCMKannada news

