ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಚರ್ಚೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ದಲಿತ ಸಿಎಂ ಕೂಗು : ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗೆ ತಲೆಬಿಸಿ ತಂದ ನಾಯಕರ ನಡೆ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದ ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಕಾವು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮತ್ತೆ ದಲಿತ ಸಿಎಂ ಕೂಗು ಜೋರಾಗಿದೆ. ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ದಲಿತ ಸಚಿವರು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಕೆಲ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ.
ದಲಿತ ಸಚಿವರು ಡಿನ್ನರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೇ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯ ಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒಕ್ಕೊರಲಿನಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರನ್ನೂ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ.ಎಲ್ಲಾ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಆಪ್ತ ವಲಯ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ.
ಸಿಎಂ ರೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಾ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹೇಳಿ ರೋದು ಕೈ ಪಾಳಯ ದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೆ ದಲಿತ ಸಿಎಂ ವಿಚಾರ ವನ್ನ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ರೆ ಸಿಎಂ ಆಗುವ ಆಸೆಯನ್ನ ಪುನರು ಚ್ಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್..ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಎಂ ರೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ,2013 ರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದಾಗ ನನ್ನದೇ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು.ಆಗ ನಾನು ಗೆದ್ದಿದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಆಗಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪರೋಕ್ಷ ವಾಗಿ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗೆ ಟಾಂಗ್ ನೀಡೊದ್ರು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ್.
ಇನ್ನೂ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿ ದ್ದಾರೆ.ಅದರ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿನಿದೆ, ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಕೂಡ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಇದೀವಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಮತದಾರರೇ ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ.ಅವರಿಗೂ ಪ್ರಾತಿ ನಿಧ್ಯ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಾ ಬಹಳ ದಿನದಿಂದ ಆಸೆ ಇದೆ ಅಂತ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಪರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಚಾರ ಮುನ್ನೆಲೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂತೆ ದಲಿತ ಸಿಎಂ ಕೂಗು ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುವ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿರುವಾಗಲೇ ದಲಿತ ಸಿಎಂ ಕೂಗ ಮತ್ತೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗೆ ತಲೆಬಿಸಿ ತರಿಸ್ತಿದೆ.