ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ನಡುವೆ ಬಲಾಬಲ ಪ್ರದರ್ಶನದಾಟ : ಕೈ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಣ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಇತ್ತ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ರಣತಂತ್ರವೂ ಜೋರಾಗ್ತಿದೆ. ಅದೇಗೆ ಕುರ್ಚಿ ಕಿತ್ತು ಕೊಳ್ತೀರೋ ನೋಡಿಯೇ ಬಿಡೋಣ ಎಂಬ ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಕೆಶಿ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಶಾಸಕರ ಮೇಲೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದಲೇ ಶಾಸಕರ ಚಲನವಲನಗಳ ನಿಗಾ ನಡೆದಿದೆ. ಇದ್ರ ನಡುವೆ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆಗೆ ಒತ್ತಡ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಬದಲಾವಣೆ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿಯೇ ನಡೆದಿದೆ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ನಡುವಿನ ಹಠವೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ನಾ ಕೊಡೆ ನೀ ಬಿಡೆ ಎಂಬ ಗಾದೆಯಂತೆ ಇಬ್ಬರೂ ಮಣಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ನೋಡಿಯೇ ಬಿಡೋಣ ಎಂಬ ಬಲಾಬಲ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕರ ಸಂಖ್ಯಾ ಬಲವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮುಂದೆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಸುಮಾರು 60-70 ಶಾಸಕರನ್ನ ದೆಹಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮುಂದೆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೂ ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲವಿದೆ. ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಶಾಸಕರನ್ನ ಸೆಳೆದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಬಲ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ರೆ, ಇತ್ತ ಸಿಎಂ ಕೂಡ ಡಿಕೆಶಿ ಚಲನವಲನದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಕೆಶಿ ಕೆಲವು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಆಸೆ ಅಮಿಷಗಳನ್ನ ಹೊಡ್ಡಿದ್ದಾರೆಂಬ ವಿಚಾರ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಡಿಕೆಶಿ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಂತವರ ಲೀಸ್ಟ ಮಾಡುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಟೀಂಗೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ನಿನ್ನೆ ಡಿಕೆಶಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಯಾಸಿರ್ ಖಾನ್ ಪಠಾಣ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾನೆ ಹಾಗೂ ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಿವಾಸಕ್ಕರ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂತ ಏರುಧ್ವನಿಯಲ್ಲೇ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಭಯ ಆವರಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿಗಾಗಿ ಹಾವು ಮುಂಗುಸಿಯಂತಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಪರಸ್ಪರ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿಗಾಗಿ ತಂತ್ರ, ಪ್ರತಿತಂತ್ರಗಳನ್ಮಹೆಣೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಿಎಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಡಿಕೆಶಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ.. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಸಿಎಂ ಕೆಳಗಿಳಿಸೋಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ರೂಪಿಸ್ತಿದ್ರು.. ಆದ್ರೆ ಇಂದು ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿ ಕೊಂಡ್ರು. ಹೆಬ್ಬಾಳದ ಜಿಕೆವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮತ್ಸ ಮೇಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು. ಪರಸ್ಪರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈವೇಳೆ ಸಿಎಂ ಮಾಮೂಲಿ ಸ್ಮೈಲ್ ನಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ, ಡಿಕೆಶಿ ಮುಖ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಕೂಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು..
ಇನ್ನು ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ನಡುವೆ ನಡೆದಿರುವ ಈ ಕುತ್ಚಿ ಕಿತ್ತಾಟದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾರ ಪರ ನಿಲ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಗೊಂದಲ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಡಿಕೆಶಿ ಪರ ನಿಂತ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಸಿಟ್ಟು, ಇವರ ಪರ ನಿಂತ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು. ನಾವು ಯಾರ ಪರನಿಲ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಚಿಂತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಬಲಾಢ್ಯ ನಾಯಕರೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ. ಅದು ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೂ ಹೊಡೆತ ನೀಡಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶಾಸಕರು ಆತಂಕದಲ್ಲೇ ಕಾಲಕಳೆಯುವಂತಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ ಜೋರಾಗ್ತಿದ್ದು, ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ನಡುವೆ ಒಳಗೊಳಗೆ ವಾರ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನಾನಾ ನೀನಾ ಎನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ತಂತ್ರ ಪ್ರತಿತಂತ್ರದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಯಾರ ಪರ ನಿಲ್ಬೇಕು ಅನ್ಮೋ ಗೊಂದಲ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೊಡಿಯೇ ಬಿಡೋಣ ಎಂದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೂಡ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ.