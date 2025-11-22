English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಟಗರು - ಬಂಡೆ ಕುರ್ಚಿ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಖರ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ : ಸಿದ್ದು - ಡಿಕೆ ನಡುವೆ ಸಂಧಾನವೋ.. ಸಮರವೋ?

Karnataka political crisis : ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿನ ಬಣಬಡಿದಾಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಬಂದಮೇಲೆ ಸದಾಶಿವನಗರದಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಖರ್ಗೆ ಮನೆ, ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಸಾಲು ಸಾಲು ಶಾಸಕರು, ಸಚಿವರು ಆಗಮಿಸಿ ಖರ್ಗೆ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Nov 22, 2025, 05:34 PM IST
ಟಗರು - ಬಂಡೆ ಕುರ್ಚಿ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಖರ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ : ಸಿದ್ದು - ಡಿಕೆ ನಡುವೆ ಸಂಧಾನವೋ.. ಸಮರವೋ?

ಬೆಂಗಳೂರು : ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೊ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳೇ ಬದಲಾಗಿವೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ,ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಡುವಿನ  ಸಿಎಂ‌ ಸ್ಥಾನದ ತಿಕ್ಕಾಟಕ್ಕೆ AICC ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ನಡುವೆ ನೇರಾನೇರ ಮಾತನಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಖರ್ಗೆಯವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂಗೆ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಿಎಂಗೆ ಯಾವ ಸಂದೇಶ ನೀಡ ಬಹುದು ಎಂದು ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ. ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಇಂದೇ ತೆರೆ ಬೀಳುತ್ತಾ..? ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಮಾತನಾಡ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಪುಟ ಪುನರ್ ರಚನೆಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡ್ತಾರಾ..? ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕುರ್ಚಿ ಕಾದಾಟದ ನಡುವೆ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಡಿಸಿಎಂ..! ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ಮಾತುಕತೆ ಹಿಂದಿನ ಮೆಸೇಜ್‌

ಇನ್ನು ಸಚಿವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಗಳು ಕೂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ,ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಲಾಭಿ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಇಂದು ಶಾಸಕ ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಸಿಎಂ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ನಿವಾಸಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾತನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಒವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯುವಂತೆ ಹಲವು ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ,ಡಿಸಿಎಂ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕರೆದು ಮಾತಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಖರ್ಗೆಯವರು ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸ್ತಾರಾ..? ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಪುಟ ಪುನರ್ ರಚನೆಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋದು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

