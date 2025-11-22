ಟಗರು - ಬಂಡೆ ಕುರ್ಚಿ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಖರ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ : ಸಿದ್ದು - ಡಿಕೆ ನಡುವೆ ಸಂಧಾನವೋ.. ಸಮರವೋ?

ಬೆಂಗಳೂರು : ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೊ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳೇ ಬದಲಾಗಿವೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ,ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಡುವಿನ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದ ತಿಕ್ಕಾಟಕ್ಕೆ AICC ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ನಡುವೆ ನೇರಾನೇರ ಮಾತನಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಖರ್ಗೆಯವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂಗೆ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಿಎಂಗೆ ಯಾವ ಸಂದೇಶ ನೀಡ ಬಹುದು ಎಂದು ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ. ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಇಂದೇ ತೆರೆ ಬೀಳುತ್ತಾ..? ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಮಾತನಾಡ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಪುಟ ಪುನರ್ ರಚನೆಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡ್ತಾರಾ..? ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಸಚಿವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಗಳು ಕೂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ,ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಲಾಭಿ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಇಂದು ಶಾಸಕ ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಸಿಎಂ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ನಿವಾಸಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾತನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಒವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯುವಂತೆ ಹಲವು ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ,ಡಿಸಿಎಂ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕರೆದು ಮಾತಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಖರ್ಗೆಯವರು ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸ್ತಾರಾ..? ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಪುಟ ಪುನರ್ ರಚನೆಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋದು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ.